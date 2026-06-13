Новая кулинарная столица планеты: Лиму признали главным гастрономическим центром 2026 года

Издание Time Out обнародовало свой рейтинг городов с лучшей культурой питания, которые обязательно следует посетить путешественникам в 2026 году.

Для формирования этого масштабного гастрономического путеводителя аналитики провели опрос более 24 тысяч местных жителей из 150 мегаполисов мира, а критериями оценивания стали качество и разнообразие уличной еды, уровень ресторанов высокой кухни, финансовая доступность общепита и общие кулинарные традиции.

Кулинарный рейтинг городов мира: Лима опередила европейские мегаполисы

В финальный список вошли только те населенные пункты, которые получили самый высокий суммарный балл от респондентов и профильных экспертов.

Главной неожиданностью рейтинга стало то, что традиционные европейские кулинарные центры, такие как Париж, уступили первенство динамичным городам Южной Америки и Азии, продемонстрировавшим стремительное развитие локальных брендов и аутентичных рецептур.

Абсолютным лидером рейтинга и новой гастрономической столицей планеты признана столица Перу — прибрежный город Лима.

Этот американский мегаполис получил всемирное признание благодаря уникальным деликатесам из морепродуктов и рыбы, в частности традиционной севиче.

Также визиткой города назвали блюдо кауса лименья, которое готовят на основе картофельного пюре, выложенного слоями с начинкой из тунца, сочных креветок или курятины. Серебряную награду кулинарного чарта завоевал Бангкок.

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Столица Таиланда поразила экспертов своей феноменальной культурой уличной еды, где туристам в первую очередь рекомендуют попробовать классическую жареную лапшу и хрустящего сома, глазированного жженым пальмовым сахаром непосредственно на ночных рынках.

Почетное третье место заняло мексиканское Мехико, которое удачно сочетает изысканные мишленовские рестораны с легендарными базарами, где главным хитом остается тако аль пастор — замаринованная в ароматных специях свиная ветчина на вертикальном гриле, которая подается в тортилью с добавлением.

К первой пятерке кулинарных лидеров пробились и два европейских города — Лондон и Барселона, занявшие четвертую и пятую ступеньки соответственно.

Столица Великобритании покорила гурманов своей мультикультурностью, ведь здесь можно отведать аутентичные блюда практически из любого уголка планеты, а обязательной точкой для посещения назван Borough Market – исторический продуктовый рынок, основанный еще в XII веке.

Испанская Барселона замкнула пятерку лучших благодаря культовому каталонскому томатному хлебу (amb tomàquet) и острой картофельной закуске пататас бравас.

Как отметила редактор издания Time Out Вирджиния Гил, все включенные в список города обладают кулинарной историей, которая десятилетиями формировала мировые пищевые привычки.

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