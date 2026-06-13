Нова кулінарна столиця планети: Ліму визнали головним гастрономічним центром 2026 року

Видання Time Out оприлюднило свій рейтинг міст із найкращою культурою харчування, які обов’язково варто відвідати мандрівникам у 2026 році.

Для формування цього масштабного гастрономічного путівника аналітики провели опитування понад 24 тисяч місцевих мешканців із 150 мегаполісів світу, а критеріями оцінювання стали якість та різноманітність вуличної їжі, рівень ресторанів високої кухні, фінансова доступність закладів громадського харчування та загальні кулінарні традиції.

Кулінарний рейтинг міст світу: Ліма випередила європейські мегаполіси

До фінального списку увійшли лише ті населені пункти, які отримали найвищий сумарний бал від респондентів та профільних експертів.

Головною несподіванкою рейтингу стало те, що традиційні європейські кулінарні центри, такі як Париж, поступилися першістю динамічним містам Південної Америки та Азії, які продемонстрували стрімкий розвиток локальних брендів та автентичних рецептур.

Абсолютним лідером рейтингу та новою гастрономічною столицею планети визнано столицю Перу — прибережне місто Ліма.

Цей південноамериканський мегаполіс здобув всесвітнє визнання завдяки унікальним делікатесам із морепродуктів та риби, зокрема традиційному севіче.

Також візитівкою міста назвали страву кауса ліменья, яку готують на основі картопляного пюре, викладеного шарами з начинкою з тунця, соковитих креветок чи курятини. Срібну нагороду кулінарного чарту виборов Бангкок.

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Столиця Таїланду вразила експертів своєю феноменальною культурою вуличної їжі, де туристам першочергово рекомендують спробувати класичну смажену локшину та хрусткого сома, глазурованого паленим пальмовим цукром безпосередньо на нічних ринках.

Почесне третє місце посіло мексиканське Мехіко, яке вдало поєднує вишукані мішленівські ресторани з легендарними базарами, де головним хітом залишається тако аль пастор — замаринована в ароматних спеціях свиняча шинка на вертикальному грилі, яка подається у тортильї з додаванням солодких ананасів та свіжої цибулі.

До першої п’ятірки кулінарних лідерів пробилися і два європейські міста — Лондон та Барселона, які посіли четверту та п’яту сходинки відповідно.

Столиця Великої Британії підкорила гурманів своєю мультикультурністю, адже тут можна скуштувати автентичні страви практично з будь-якого куточка планети, а обов’язковою точкою для відвідування названо Borough Market — історичний продуктовий ринок, заснований ще у XII столітті.

Іспанська Барселона замкнула п’ятірку найкращих завдяки культовому каталонському томатному хлібу (amb tomàquet) та гострій картопляній закусці пататас бравас.

Як зазначила редакторка видання Time Out Вірджинія Гіл, усі включені до списку міста володіють кулінарною історією, яка десятиліттями формувала світові харчові звички.

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