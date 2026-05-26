Що викликає тягу до солодкого: головні причини та способи боротьби з дефіцитами

Багато хто звик вважати непереборне бажання з’їсти шоколадку чи тістечко звичайною слабкістю або поганою звичкою. Проте насправді наш організм — це складна система, яка через смакові забаганки часто кричить про допомогу. Якщо тобі постійно хочеться солодкого, що це означає з точки зору медицини та як зупинити цей цукровий штурм? Розбираємося разом із дієтологами.

Що викликає тягу до солодкого: основні фактори

Перш ніж звинувачувати себе у відсутності сили волі, варто зрозуміти, що викликає тягу до солодкого. Науковці з Інституту дослідження метаболізму імені Макса Планка, виділяють кілька ключових причин:

Якщо ти пропускаєш сніданок або обід, рівень цукру в крові падає, і організм вимагає найшвидшого способу відновити енергію — простих вуглеводів;

Активна розумова діяльність та великі фізичні навантаження миттєво спалюють запаси глюкози;

Часто ми заїдаємо депресію чи стрес, бо солодке стимулює вироблення гормонів радості. Ця звичка часто родом із дитинства, коли цукерка була головною нагородою за слухняність;

Сильний потяг до десертів може бути симптомом цукрового діабету, коли через різкі стрибки інсуліну виникає стан гіпоглікемії.

Чого не вистачає організму, якщо хочеться солодкого

Наш мозок здатен підказувати, яких саме елементів нам бракує, через конкретні продукти. Отже, чого не вистачає організму, якщо хочеться солодкого, залежно від ваших вподобань:

Шоколад. Це класичний сигнал про дефіцит магнію . Цей мікроелемент відповідає за енергообмін та роботу серця. Замість плитки молочного шоколаду спробуйте додати в раціон горіхи, банани або курагу;

Торти та жирні креми. Свідчать про нестачу жиророзчинних вітамінів A, D, E та K . Вони критично важливі для метаболізму. Корисна альтернатива — шпинат, яєчні жовтки та печінка;

Морозиво. Твоєму тілу може бракувати заліза, кальцію або триптофану . Останній допомагає боротися зі стресом. Кальцій можна отримати з молочних продуктів та морепродуктів, а залізо — з червоного м’яса чи бобових.

Тяга до випічки: прихований дефіцит

Окремо варто розглянути бажання з’їсти булочку чи пончик. Якщо вам не просто хочеться цукру, а саме борошняних виробів, це може означати дефіцит азоту та хрому.

Хром допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози в крові та знижує резистентність до інсуліну. Його багато в рибі, перепелиних яйцях та броколі;

Азот регулює роботу імунної та нервової систем. Поповнити його запаси допоможуть листова зелень, цибуля та буряк.

Як перехитрити організм

Лікарка-дієтологиня Ненсі Мелвілл попереджає: суворі дієти та повна відмова від вуглеводів лише посилюють проблему. Організм, відчуваючи голодування, почне вимагати цукру ще агресивніше.

Що робити:

Додай складні вуглеводи (каші, цільнозерновий хліб), які дають тривале відчуття ситості;

Замість цукерок обирай мед, сухофрукти або солодкі фрукти;

Якщо бажання з’їсти солодке стає нав’язливим і супроводжується запамороченням, варто звернутися до ендокринолога.

Пам’ятай, що надлишок цукру — це прямий шлях до атеросклерозу, зайвої ваги та проблем із серцем. Навчіться розуміти, чому хочеться солодкого, і твій шлях до здоров’я стане значно простішим.

Також читай: з якого віку можна давати дітям солодке.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!