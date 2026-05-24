Масштабне дослідження: популярні харчові консерванти підвищують ризик інфаркту та інсульту

Купуючи продукти в магазині, ми рідко замислюємося, якою ціною виробники подовжують їхній термін придатності. Масштабне дослідження, проведене у Франції, принесло тривожні новини: популярні харчові добавки, які захищають їжу від цвілі та бактерій, серйозно б’ють по серцево-судинній системі. Ризик розвитку гіпертонії через них зростає на чверть (29%), а ймовірність отримати інсульт чи інфаркт — на 16%. Про це пише CNN.

Міф про безпечний вітамін С у складі

Найбільшим розчаруванням для прихильників здорового харчування стали дані про так звані натуральні антиоксиданти. Здавалося б, що поганого в лимонній або аскорбіновій кислоті (відомій як вітамін С), які додають у їжу, щоб вона не тьмяніла і не гіркла?

Проте статистика невблаганна: любов до товарів із цими інгредієнтами збільшує ризик стрибків тиску на 22%. Як пояснює провідна дослідниця проєкту *NutriNet-Santé* Матильда Тув’є, синтезована на заводі аскорбінова кислота поводиться в нашому організмі зовсім не так, як природний вітамін С зі свіжого яблука чи апельсина.

Що саме опинилося в чорному списку

Результати, опубліковані в авторитетному медичному виданні *European Heart Journal*, спираються на багаторічні спостереження за понад 112 тисячами французів (дані збирали з 2009 року). Науковці проаналізували вплив десятків різних добавок і виділили найпоширеніші.

Особливу небезпеку для судин протягом наступного десятиліття життя несуть такі речовини:

Сорбат калію (часто ховається у складі магазинної випічки, сирів, соусів та вина);

Метабісульфіт калію(додають у пиво, сидр та соки);

Нітрит натрію (без цієї солі не обходиться виробництво бекону, ковбас та шинки — про її шкоду лікарі говорять вже не перший рік);

Серед антиоксидантів проблеми з тиском провокують аскорбат та ериторбат натрію, а також екстракти розмарину.

Справа не лише у фастфуді

Раніше кардіологи звинувачували у всьому ультраоброблену їжу (UPF) переважно через величезну кількість солі, трансжирів та цукру. Доведено, що такі продукти на 50% підвищують ризик смерті від серцевих недуг, а також призводять до ожиріння.

Але, як зазначає Трейсі Паркер із Британського фонду серця, сіль і цукор ніколи не могли повністю пояснити всю ту шкоду, яку завдає промислова їжа. Нове дослідження нарешті склало пазл: руйнівну дію чинять самі консерванти.

Причому ці речовини є не лише у відвертому харчовому смітті — за словами вчених, вони настільки всюдисущі, що ультраоброблена їжа становить лише третину від усіх продуктів із добавками на наших столах.

Рак і діабет: моторошний шлейф консервантів

Це вже не перший тривожний дзвіночок від французької команди вчених. Їхні попередні наукові роботи виявили лякаючий зв’язок між консервантами та онкологією. Зокрема, нітрити, сорбати та оцтова кислота підвищували ризик розвитку пухлин молочної залози та простати. А ймовірність захворіти на цукровий діабет 2 типу при регулярному споживанні такої «хімії» зростала на цілих 49%.

Звичайно, харчова промисловість не зможе миттєво відмовитися від добавок. Експерти нагадують, що без них світ стикнеться з епідеміями отруєнь та колосальним псуванням їжі. Хоча поточне дослідження базується на спостереженнях (і формально потребує додаткових клінічних підтверджень), фахівці з The Cochrane Collaboration відзначають надзвичайно високу якість зібраних даних.

Що ж робити звичайному покупцеві? Співавторка дослідження Анаїс Хазенбьолер визнає, що викреслити якусь одну групу товарів з раціону просто неможливо.

Єдиний вихід — кардинально переглянути свої звички і максимально переходити на свіжу, сиру та необроблену їжу. Якщо ж часу на готування обмаль, краще купувати овочі та м’ясо глибокої заморозки (холод сам по собі є чудовим консервантом), аніж продукти з довгим списком незрозумілих інгредієнтів на етикетці.

