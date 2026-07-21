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Чи буде відставка Сирського: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Липня 2026, 14:52 3 хв.
Відставка Сирського: Генштаб зробив офіційну заяву після чуток про звільнення
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