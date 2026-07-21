Чи буде відставка Сирського: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував інформацію про звільнення головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського. У відомстві наголосили, що Сирський, як і його заступник Андрій Гнатов, продовжують виконувати свої обов’язки у штатному режимі.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин також закликав медіа не поширювати дані з анонімних джерел, підкресливши, що на засіданнях Ставки обговорюються питання постачання та фронту, а не кадрові ротації такого рівня.

Відставка Сирського: що відомо про це на даний момент

Попри заяви офіційних осіб, у Києві вже п’ятий день тривають масові акції протесту під Офісом Президента. Мітингувальники вимагають повернути на посаду Михайла Федорова, якого звільнили з крісла міністра оборони минулого тижня.

Федоров, якого називають модернізатором, за пів року роботи здобув високу популярність завдяки покращенню ситуації на фронті, проте його відхід спровокував хвилю невдоволення.

За даними видання The Guardian, Олександр Сирський у своїй газетній колонці висловив здивування чутками про ворожнечу з Федоровим, назвавши їхні стосунки суто робочими.

— Я можу бути жорстким. Але прошу зосередитися не на особистому, а на глобальному — на перемозі, — написав генерал, вибачившись перед Федоровим, якщо його дії були сприйняті як образа.

Ситуація в столиці залишається напруженою. Демонстранти використовують терки для сиру як іронічний символ, вимагаючи звільнення Головкома.

Михайло Федоров після своєї відставки натякав, що вище військове керівництво блокувало цифрові реформи бюрократичними перепонами та надавало перевагу підрозділам, лояльним особисто Головкому, а не тим, хто оперує реальними даними.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов дав зрозуміти, що влада відчуває настрій суспільства. Він зазначив, що ситуація вирішується «професійно та конструктивно», а результати будуть оприлюднені згодом.

Протестувальники ж поставили Зеленському дедлайн до п’ятниці: якщо Федорова не поновлять, вони погрожують безстроковими акціями по всій країні. Тож чи буде відставка Сирського найближчим часом поки не відомо.

Сирського відправлять у відставку чи ні в найближчі дні

За інформацією британського видання, на Банковій уже розглядають можливих наступників. Головна вимога до майбутнього Головкома — популярність серед військових і відсутність відкритих політичних амбіцій.

Серед ключових фігур, з якими Володимир Зеленський уже провів зустрічі, називають Михайла Драпатого. Він відомий своєю рішучістю ще з 2014 року, коли особисто керував танком під час прориву блокади в Маріуполі.

Поки в Києві вирішують, чи відправляти Сирського у відставку чи ні, президент акцентує на бойових успіхах ЗСУ. Зокрема, було відзначено результативні удари по нафтобазах та логістиці ворога на відстані понад 400 км від кордону.

Зеленський підкреслив, що тиск на Росію має зростати, але очевидно, що внутрішня кадрова криза також потребує негайного вирішення.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабні кадрові зміни в уряді. У межах перезавантаження Кабінету міністрів свої посади залишили Юлія Свириденко, Михайло Федоров та низка інших урядовців. Після цього в Києві та інших містах України відбулися акції протесту, учасники яких виступили проти звільнення колишнього міністра оборони.

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