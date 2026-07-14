Для тебе Новини

Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Липня 2026, 15:32 2 хв.
вириденко подала заяву про відставку: комітет Ради підтримав рішення
Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь