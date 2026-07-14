Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра України. Перед голосуванням глава уряду виступила у парламенті зі звітом про роботу Кабінету Міністрів.

Відставка Свириденко: результати голосування Ради

За відставку Юлії Свириденко з посади глави уряду проголосувала більшість народних депутатів — 258.

Відповідно до законодавства, після відставки уряду його члени продовжують виконувати свої повноваження до призначення нового складу Кабінету Міністрів. До цього часу всі міністри працюватимуть у статусі виконувачів обов’язків, а виконання обов’язків прем’єр-міністра покладено на першого віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За кілька годин до голосування за відставку заяву прем’єр-міністерки розглянув профільний Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, комітет рекомендував парламенту підтримати відставку: відповідне рішення підтримали 16 членів комітету, ще 4 утрималися.

Після цього питання винесли на розгляд сесійної зали, де Верховна Рада ухвалила остаточне рішення.

Причини відставки Свириденко

Під час засідання профільного комітету Юлія Свириденко пояснила, що її відставка пов’язана з оновленням Кабінету Міністрів, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.

За словами ексочільниці уряду, глава держави наголосив на необхідності посилити окремі напрями роботи Кабміну. Зокрема, йдеться про більш ефективну реалізацію соціальної та освітньої політики.

Свириденко зазначила, що саме оновлення уряду має допомогти підвищити ефективність роботи виконавчої влади.

Що передувало відставці Свириденко

Нагадаємо, 12 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок оновлення Кабінету Міністрів. За його словами, кадрові зміни є частиною нового етапу роботи держави та мають посилити ключові напрями внутрішньої і зовнішньої політики.

Після серії нарад із керівництвом уряду, силового блоку та стратегічних державних підприємств президент заявив, що для реалізації нових завдань необхідне оновлення складу Кабміну.

Зеленський подякував Юлії Свириденко за роботу на посаді прем’єр-міністра та запропонував їй очолити новий важливий напрям співпраці України з одним із ключових міжнародних партнерів.

Після цього Свириденко опублікувала звернення, у якому подякувала президенту за довіру та високу оцінку роботи уряду.

Вона наголосила, що для неї було честю очолювати Кабінет Міністрів у найскладніший період новітньої історії України, а також висловила вдячність українським військовим і всій урядовій команді за спільну роботу під час повномасштабної війни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!