Для тебе Війна в Україні

Скільки НПЗ у Росії вразили українські дрони: статистика від початку року

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Червня 2026, 19:30 5 хв.
скільки нпз уражено в рф
Фото Pexels

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