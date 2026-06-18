Скільки НПЗ у Росії вразили українські дрони: статистика від початку року

Нафтопереробні заводи Росії (НПЗ) є підприємствами, прибуток від яких складає левову частку доходів країни-агресорки. До того ж вони працюють на її військову промисловість, забезпечуючи пальним армію.

Усе перераховане робить ці заводи законними військовими цілями для наших дронів. Скільки НПЗ в Росії та які з них вже знищені, а які чекають на свою чергу — читай у матеріалі.

Скільки НПЗ у Росії підірвано

Протягом першої половини 2026 року Сили оборони України спільно зі спецслужбами розгорнули за масштабами та ефективністю повітряну кампанію проти паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації.

Лише за період із січня до травня 2026 року російські нафтопереробні заводи та великі термінали зберігання зазнали ударів щонайменше 38 разів, а травень та червень стали абсолютно рекордними за інтенсивністю прильотів.

Унаслідок високоточних влучань було виведено з ладу або суттєво обмежено в потужностях близько 35% усіх нафтопереробних потужностей європейської частини РФ, включаючи вісім із десяти найбільших підприємств галузі.

Ухтинський нафтопереробний завод Лукойл, 12 лютого

Атака на Ухтинський нафтопереробний завод, що відбулася 12 лютого 2026 року, стала початком нової масштабної хвилі ударів по паливній інфраструктурі РФ у поточному році та встановила черговий історичний рекорд дальності.

Українські ударні дрони-камікадзе подолали рекордну відстань у 1700 кілометрів від державного кордону України до міста Ухта в Республіці Комі. Роботу заводу Лукойл-Ухтанефтепереработка було паралізовано внаслідок точного влучання та вибуху на технологічних лініях.

Нижегородський нафтопереробний завод, 12 березня

Нижегородський НПЗ вважається одним із флагманів російської нафтопереробки, що забезпечував понад 11% усього бензину на внутрішньому ринку держави-агресора.

Нищівного удару підприємство зазнало вранці 12 березня. Український ударний безпілотник здійснив точне пікірування на головну технологічну споруду заводу — установку первинної переробки нафти АВТ-6.

Вибух спричинив колосальну пожежу, яку російські екстрені служби не могли загасити протягом багатьох годин.

Внаслідок ураження АВТ-6 роботу всього комплексу Лукойл у Нижегородській області було паралізовано більш ніж наполовину, оскільки цей вузол відповідав за переробку близько 53% сировини від загальної потужності заводу.

Туапсинський нафтопереробний завод, квітень-травень

Туапсинський НПЗ — єдиний російський нафтопереробний гігант, розташований безпосередньо на узбережжі Чорного моря та повністю орієнтований на експорт нафтопродуктів до інших країн.

У ніч на 27 травня завод зазнав однієї з повторних масованих атак дронів. Російські інженери щойно встигли частково відновити виробничий цикл після важких зимових руйнувань, як нова серія вибухів знову паралізувала підприємство.

Цього разу кілька ударних безпілотників поцілили в найважливішу установку первинної переробки нафти АВТ-12, а також суттєво пошкодили центральну систему керування та місцеву електропідстанцію.

Через нові масштабні руйнування експортний хаб Роснафти повністю припинив роботу на невизначений термін.

Ільський нафтопереробний завод, 2 червня

Ільський НПЗ є стратегічно важливим об’єктом для логістичного забезпечення пально-мастильними матеріалами російського угруповання військ в окупованому Криму та на Південному фронті.

У ніч на 2 червня підприємство стало ціллю масштабного комбінованого нальоту українських спецслужб. Група дронів-камікадзе успішно прорвалася до виробничих майданчиків та уразила основні технологічні споруди, зокрема вузли первинної перегонки сировини.

Це ураження суттєво обмежило можливості окупантів щодо оперативного постачання дизельного пального на передову.

Куйбишевський нафтопереробний завод, 10 червня

Куйбишевський НПЗ, що входить до структури Роснафта і має проєктну потужність у 7 мільйонів тонн нафти на рік, зазнав потужної атаки українських БпЛА 10 червня 2026 року.

Завод розташований на відстані близько 900 кілометрів від українського кордону, проте це не завадило дронам поцілити у найвразливіші місця інфраструктури.

За даними Укрінформ, внаслідок вибухів та пожежі Куйбишевський НПЗ був змушений повністю призупинити переробку сировини.

Влучання зафіксували на обох наявних установках первинної перегонки сирої нафти, що паралізувало виробництво понад 30 видів нафтопродуктів, включно з бензином та мазутом.

Афіпський нафтопереробний завод, 11 червня

Афіпський НПЗ є одним із найважливіших та найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії з проєктною потужністю понад 6 мільйонів тонн сировини на рік. Його паливо орієнтоване на забезпечення військової логістики окупаційних військ на південному напрямку.

Перший серйозний удар у 2026 році завод отримав у ніч на 14 березня, коли безпілотники вивели з ладу ключову установку первинної перегонки нафти АТ-22/4. Наступний нищівний наліт відбувся в ніч на 11 червня 2026 року.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне ураження об’єкта, зазначивши, що виведення з ладу Афіпського заводу суттєво підірвало можливості заправки російської військової техніки.

Московський нафтопереробний завод, 16-18 червня

Московський НПЗ, який належить компанії Газпром нефть і забезпечує близько 40% потреб російської столиці в бензині та половину в дизельному паливі, у 2026 році опинився під постійним вогневим тиском.

Найбільш руйнівної атаки підприємство, що переробляє близько 11 мільйонів тонн нафти на рік, зазнало вранці 16 червня 2026 року.

Українські далекобійні дрони успішно пробили щільну протиповітряну оборону Москви, влучивши безпосередньо в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Пошкодження цього критичного технологічного вузла змусило керівництво заводу повністю призупинити виробничі процеси.

Не встигли окупанти розпочати ліквідацію наслідків, як у ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України здійснили повторну масовану атаку.

Країна-бензоколонка палає, але ще у грі? Читай аналітику про наслідки атак на нафтопереробні заводи в Росії.

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