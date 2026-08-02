Помідори “в снігу”: пікантна консервація з часником для любителів гостренького

Варена картопелька і пікантні мариновані помідори з часником — навіть уявляючи таку вечерю, вже сходиш слинкою. А якщо додати, що консервація готується нашвидкуруч й виходить просто неймовірно смачною, час завершувати балачки та братися до роботи. Як приготувати помідори “в снігу” з часником — читай у нашому матеріалі.

Помідори “в снігу”. Рецепт на 1-літрову та 3-літрову банки

Маринад:

вода — 1 літр

сіль — 1 столова ложка

цукор — 3 столові ложки

На 1 літрову банку з помідорами:

давленого часнику — 1 столова ложка;

горошку чорного перцю — 3-4 шт.

оцет — 3 чайні ложки.

На 3-літрову банку з помідорами:

давленого часнику — 3 столові ложки

горошку чорного перцю — 10 -12 шт.

оцет — 9 чайних ложок

Спосіб приготування Помідорів “у снігу”

Підготуємо тару: літрові (або трилітрові) банки ретельно миємо і стерилізуємо, хто як звик: над паром чи у духовці. Помідори беремо зі щільним м’якушем, краще сорту сливка. Кожну наколюємо зубочисткою, аби після того, як ми заллємо їх окропом, овочі не потріскалися. Складаємо помідори у літрові (або трилітрові) простерилізовані банки. Заливаємо банки окропом і даємо постояти 20 хвилин. Злита з помідорів вода є основою нашого маринаду. Переміряємо її — скільки вийшло літрів, і додаємо сіль та цукор з розрахунку на 1 літр маринаду: 1 столову ложку солі та 3 столові ложки цукру. У кожну літрову банку додаємо по 1 столовій ложці подрібненого часнику. Відповідно на трилітрову банку — по 3 столові ложки часнику в кожну. Наливаємо в банки оцет: на 1 літрову банку — 3 чайні ложки. На 3-літрову банку — 9 чайних ложок оцту. Заливаємо банки з помідорами, часником та оцтом солоно-солодким маринадом. Закручуємо під ключ. Перевертаємо закручені банки горлом униз. Накриваємо ковдрою і лишаємо прогріватися на добу.

Помідори готові! Краще зберігати їх в прохолодному місці.

Консервація виходить кисло-солодка, гостренька, з ароматом часнику і чудово смакує як до овочів, так і до м’яса.

А якщо ти хочеш переглянути, як готує помідори “в снігу” блогерка Рая Богуш, ось тобі невеличке відео:

Раніше ми розповідали, як приготувати смачні помідори у власному соку, і дали покроковий спосіб приготування.

Фото: скриншот з youtube-каналу.

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