Салат з огірків на зиму “Пальчики оближеш” — з перерослих овочів з гірчицею

Проґавив(-ла) огірки і вони переросли і вже не годяться для звичайного маринаду? Не спіши їх викидати!
З таких огірків виходить просто неймовірна смачна солодкувато-пікантна закуска з корицею та гірчицею.
Вся хитрість у тому, щоб зрізати товсту шкірку й прибрати насіння — лишиться тільки щільна м’якоть.
Салат з перерослих огірків на зиму: рецепт з гірчицею та корицею
Інгредієнти
- Огірки-переростки — 1 кг
- Вода — 1,5 склянки (для маринаду)
- Цукор — 4–4,5 ст. л.
- Сіль — 2,5–3 ст. л.
- Оцет (9%) — ½ склянки
- Гірчиця (суха або готова) — 1 ст. л.
- Кориця мелена — 0,5 ч. л. (за бажанням її можна замінити іншими улюбленими прянощами)
- Чорний перець горошком — 3–4 шт.
Спосіб приготування салату з перестиглих огірків на зиму
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Добре вимий огірки і зріж з них жорстку шкірку, зручніше це зробити овочечисткою. Розріж кожен огірок навпіл і ложкою видали серцевину з великим насінням. Наріж те, що лишилося, брусочками: спочатку уздовж, а якщо довгі — ще й поперек на 3–4 частини.
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Закип’яти у каструлі воду, кинь туди нарізані брусочки і повари рівно 1 хвилину. Одразу злий воду через друшляк. Це збереже структуру овочів.
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У заздалегідь простерилізовані банки щільно розклади гарячі огіркові брусочки.
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У 1,5 склянках води розчини цукор, сіль, гірчицю, корицю, перець горошком і влий оцет. Доведи до кипіння та залий цим гарячим маринадом огірки в банках.
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Накрий банки кришками та постав у широку каструлю з гарячою водою, вода має не доходити до горлечка на 1–2 см. Після закипання води в каструлі стерилізуй банки 25 хвилин на помірному вогні.
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Обережно дістань банки, щільно закрути кришками, переверни догори дном, закутай у теплу ковдру і залиш до повного охолодження. Салат з огірків з гірчицею готовий! Смачного тобі!
Джерело фото: Рinterest.
А ще занотуй собі іще один рецепт: огірки по-корейськи на зиму, хрустка закуска з пікантною гостринкою.
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