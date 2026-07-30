Салат з огірків на зиму “Пальчики оближеш” — з перерослих овочів з гірчицею

Проґавив(-ла) огірки і вони переросли і вже не годяться для звичайного маринаду? Не спіши їх викидати!

З таких огірків виходить просто неймовірна смачна солодкувато-пікантна закуска з корицею та гірчицею.

Вся хитрість у тому, щоб зрізати товсту шкірку й прибрати насіння — лишиться тільки щільна м’якоть.

Салат з перерослих огірків на зиму: рецепт з гірчицею та корицею

Інгредієнти

Огірки-переростки — 1 кг

— 1 кг Вода — 1,5 склянки (для маринаду)

— 1,5 склянки (для маринаду) Цукор — 4–4,5 ст. л.

— 4–4,5 ст. л. Сіль — 2,5–3 ст. л.

— 2,5–3 ст. л. Оцет (9%) — ½ склянки

— ½ склянки Гірчиця (суха або готова) — 1 ст. л.

— 1 ст. л. Кориця мелена — 0,5 ч. л. (за бажанням її можна замінити іншими улюбленими прянощами)

— 0,5 ч. л. (за бажанням її можна замінити іншими улюбленими прянощами) Чорний перець горошком — 3–4 шт.

Спосіб приготування салату з перестиглих огірків на зиму

Добре вимий огірки і зріж з них жорстку шкірку, зручніше це зробити овочечисткою. Розріж кожен огірок навпіл і ложкою видали серцевину з великим насінням. Наріж те, що лишилося, брусочками: спочатку уздовж, а якщо довгі — ще й поперек на 3–4 частини. Закип’яти у каструлі воду, кинь туди нарізані брусочки і повари рівно 1 хвилину. Одразу злий воду через друшляк. Це збереже структуру овочів. У заздалегідь простерилізовані банки щільно розклади гарячі огіркові брусочки. У 1,5 склянках води розчини цукор, сіль, гірчицю, корицю, перець горошком і влий оцет. Доведи до кипіння та залий цим гарячим маринадом огірки в банках. Накрий банки кришками та постав у широку каструлю з гарячою водою, вода має не доходити до горлечка на 1–2 см. Після закипання води в каструлі стерилізуй банки 25 хвилин на помірному вогні. Обережно дістань банки, щільно закрути кришками, переверни догори дном, закутай у теплу ковдру і залиш до повного охолодження. Салат з огірків з гірчицею готовий! Смачного тобі!

Джерело фото: Рinterest.

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