Історії Розповіді

Підкорення гори-вбивці: як українка вшанувала пам’ять альпіністів, які загинули на війні

Марина Слизовська 30 Липня 2026, 16:00 5 хв.
Антоніна Самойлова на горі Нанга-Парбат

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