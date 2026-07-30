Коли грає Динамо Київ: усі матчі УПЛ до кінця 2026 року

Київське Динамо розпочало сезон УПЛ 2026/27 із амбіціями повернути чемпіонський титул після того, як у попередньому сезоні поступилося першим місцем Шахтарю та фінішувало серед призерів. Водночас команда здобула Кубок України, що гарантувало їй путівку до Ліги Європи.
Розклад ігор Динамо Київ в сезоні 2026 УПЛ — читай у матеріалі.
Коли грає Динамо Київ: розклад ігор Української Прем’єр-ліги
27 червня 2026 було офіційно затверджено календар матчів Української Прем’єр-ліги сезону-2026/2027 — повідомляє Fcdynamo.
Старт нового чемпіонату запланований на 1 серпня — саме ця дата визначена базовою для поєдинків першого туру.
До завершення 2026 року команди мають зіграти 16 турів. Після зимової перерви чемпіонат відновиться 27 лютого 2027 року матчами 17-го туру, а завершиться сезон 4 червня 2027 року, коли відбудуться зустрічі заключного, 30-го туру.
На старті нового сезону кияни поєднують виступи в чемпіонаті з матчами єврокубків, тому календар буде дуже насиченим.
Динамо Київ: розклад матчів 2026
- 1 серпня: Динамо — Лівий Берег
- 8 серпня: Верес — Динамо
- 15 серпня: Динамо — Колос
- 29 серпня: Буковина — Динамо
- 5 вересня: Динамо — ЛНЗ
- 12 вересня: Динамо — Епіцентр
- 19 вересня: Зоря — Динамо
- 10 жовтня: Динамо — Карпати
- 17 жовтня: Полісся — Динамо
- 24 жовтня: Динамо — Кудрівка
- 31 жовтня: Кривбас — Динамо
- 7 листопада: Шахтар — Динамо
- 21 листопада: Динамо — Оболонь
- 28 листопада: Динамо — Чорноморець
- 5 грудня: Харків — Динамо
- 12 грудня: Лівий Берег — Динамо
Прямі трансляції матчів можна дивитися за посиланням, а також на upl.ua.
Після поєдинків УПЛ на команду чекають вирішальні матчі кваліфікації Ліги Європи, а в разі успішного проходження — основний етап турніру.
Але їхні дати та суперники залежать від результатів кваліфікації та жеребкувань УЄФА.
Загалом кияни залишаються найтитулованішим клубом України, мають у своєму активі численні чемпіонства, Кубки та Суперкубки країни, а також два Кубки володарів кубків УЄФА і Суперкубок УЄФА.
Однак останніми роками команді не вдається стабільно виступати в єврокубках і регулярно вигравати чемпіонат, що вболівальники вважають головними невдачами клубу.
Джерело фото: Upl.ua.
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