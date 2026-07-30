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Коли грає Динамо Київ: усі матчі УПЛ до кінця 2026 року

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Липня 2026, 14:00 2 хв.
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