Коли грає Динамо Київ: усі матчі УПЛ до кінця 2026 року

Київське Динамо розпочало сезон УПЛ 2026/27 із амбіціями повернути чемпіонський титул після того, як у попередньому сезоні поступилося першим місцем Шахтарю та фінішувало серед призерів. Водночас команда здобула Кубок України, що гарантувало їй путівку до Ліги Європи.

Розклад ігор Динамо Київ в сезоні 2026 УПЛ — читай у матеріалі.

Коли грає Динамо Київ: розклад ігор Української Прем’єр-ліги

27 червня 2026 було офіційно затверджено календар матчів Української Прем’єр-ліги сезону-2026/2027 — повідомляє Fcdynamo.

Старт нового чемпіонату запланований на 1 серпня — саме ця дата визначена базовою для поєдинків першого туру.

До завершення 2026 року команди мають зіграти 16 турів. Після зимової перерви чемпіонат відновиться 27 лютого 2027 року матчами 17-го туру, а завершиться сезон 4 червня 2027 року, коли відбудуться зустрічі заключного, 30-го туру.

На старті нового сезону кияни поєднують виступи в чемпіонаті з матчами єврокубків, тому календар буде дуже насиченим.

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Динамо Київ: розклад матчів 2026

1 серпня: Динамо — Лівий Берег

8 серпня: Верес — Динамо

15 серпня: Динамо — Колос

29 серпня: Буковина — Динамо

5 вересня: Динамо — ЛНЗ

12 вересня: Динамо — Епіцентр

19 вересня: Зоря — Динамо

10 жовтня: Динамо — Карпати

17 жовтня: Полісся — Динамо

24 жовтня: Динамо — Кудрівка

31 жовтня: Кривбас — Динамо

7 листопада: Шахтар — Динамо

21 листопада: Динамо — Оболонь

28 листопада: Динамо — Чорноморець

5 грудня: Харків — Динамо

12 грудня: Лівий Берег — Динамо

Прямі трансляції матчів можна дивитися за посиланням, а також на upl.ua.

Після поєдинків УПЛ на команду чекають вирішальні матчі кваліфікації Ліги Європи, а в разі успішного проходження — основний етап турніру.

Але їхні дати та суперники залежать від результатів кваліфікації та жеребкувань УЄФА.

Загалом кияни залишаються найтитулованішим клубом України, мають у своєму активі численні чемпіонства, Кубки та Суперкубки країни, а також два Кубки володарів кубків УЄФА і Суперкубок УЄФА.

Однак останніми роками команді не вдається стабільно виступати в єврокубках і регулярно вигравати чемпіонат, що вболівальники вважають головними невдачами клубу.

Джерело фото: Upl.ua.

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