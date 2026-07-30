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У Києві чоловік із ножем напав на лікарку під час ВЛК: медик загинула

Марина Слизовська 30 Липня 2026, 12:00 2 хв.
У Києві вбили лікарку ВЛК
Фото Нацполіція

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