У Києві чоловік із ножем напав на лікарку під час ВЛК: медик загинула

У Києві чоловік вбив лікарку під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) в кабінеті хірурга. Поліцейські затримали нападника.

Про це повідомляє Київський міський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

На ВЛК у Києві вбили лікарку: що відомо

Зазначається, що перед цим чоловіка доставили до Подільського районного ТЦК як порушника військового обліку, який не пройшов ВЛК. Після чого його направили на проходження комісії.

Під час проходження ВЛК, близько 15:30, нападник наніс ножові удари лікарці, від чого вона померла.

У поліції Києва зазначили, що 55-річна лікарка-хірург померла на місці нападу. 31-річний зловмисник вдарив жінку ножем у грудну клітину та руки.

Чоловіка затримали та розпочали розслідування за ч.2 п.8 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Нападника тепер можуть довічно позбавити волі. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

У ТЦК та СП наголошують, що ВЛК є цивільними установами, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил. Присутні там лікарі є цивільними працівниками.

Раніше ми повідомляли, що у Львові перехожий смертельно поранив працівника ТЦК, завдавши удару ножем в аорту під час перевірки документів.

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