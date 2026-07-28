Парк Перемоги в Києві: усе про популярну зону відпочинку на лівому березі

Київ відомий великою кількістю зелених зон, однак серед найулюбленіших місць для прогулянок мешканців і туристів особливе місце займає парк Перемоги у Києві.

Тут поєдналися сосновий ліс, мальовничі водойми, історичні пам’ятки та сучасні зони для активного відпочинку. Розповідаємо, чим особливий парк, де він розташований і що варто побачити.

Парк Перемоги у Києві: історія створення

Історія парку Перемоги бере початок у 1965 році, коли на Лівому березі столиці відкрили великий парк на честь перемоги у Другій світовій війні. Його площа становить понад 82 гектари, а основу території складає природний сосновий масив, який зберегли під час облаштування рекреаційної зони.

У 2003–2012 роках парк пережив масштабне оновлення. Тут реконструювали центральний вхід, облаштували нові алеї, встановили два фонтани, укріпили береги озер, звели декоративні металеві містки та впорядкували головний меморіал. Архітектурний проєкт реконструкції очолив заслужений архітектор України Костянтин Черній.

До речі, саме з головним меморіалом пов’язаний цікавий історичний факт: Курган Безсмертя насипали із землі, яку спеціально привезли з військових поховань України та інших країн Європи.

Окрім історичної складової, оновлений парк приваблює унікальними локаціями та розвагами. На території працює одна з найвідоміших столичних критих ковзанок — Крижинка, а оглядове колесо відкриває панорамний краєвид на частину лівобережного Києва.

Також під час прогулянки тут можна побачити найменший сонячний годинник столиці, який встановили біля головного входу, та ботанічну пам’ятку природи — рідкісну групу лісових буків.

Що подивитися у парку Перемоги в Києві

Сьогодні парк Перемоги пропонує відвідувачам різноманітний відпочинок. На території працюють атракціони для дітей і дорослих, є спортивні майданчики, велодоріжки, місця для прогулянок та крита ковзанка Крижинка.

Однією з найвідоміших локацій залишається Курган Безсмертя, відкритий у 1967 році. Його насипали із землі, привезеної з військових поховань України та інших європейських країн. У 2004 році меморіал реконструювали до 60-річчя вигнання нацистських військ з України.

Окрім цього, там можна побачити:

декоративне озеро з острівцем і ажурними містками;

оглядове колесо висотою близько 30 метрів;

пам’ятник “Мати-вдова”;

композицію “Люди Перемоги”;

пам’ятник українським прикордонникам;

найменший сонячний годинник у столиці;

ботанічну пам’ятку природи — групу дерев бука лісового.

Парк Перемоги у Києві: як доїхати

Тим, хто планує відвідати цю локацію у столиці, варто знати, що він розташований у Дніпровському районі.

А точніше парк Перемоги знаходиться за адресою: проспект Воскресенський (колишній проспект Генерала Ватутіна), поруч із вулицею Генерала Жмаченка та станцією метро Дарниця.

Найзручніше туди дістатися можна:

метро до станції Дарниця, після чого пройти пішки приблизно 5–7 хвилин;

метро до станції Лівобережна, звідки також можна дійти пішки;

автобусами та маршрутками №44, 46, 222, 504, 511;

тролейбусами до зупинки Парк Перемога.

Якщо вводити у навігаторі запит парк Перемоги у Києві на карті, система прокладе маршрут до центрального входу біля станції метро Дарниця.



Завдяки вигідному розташуванню парк легко знайти як громадським транспортом, так і автомобілем.

Парк Перемоги вже багато років залишається одним із найпопулярніших місць відпочинку столиці. Тут можна поєднати неспішні прогулянки серед природи, знайомство з історичними пам’ятками та активне дозвілля, тому ця локація однаково цікава як туристам, так і самим киянам.

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