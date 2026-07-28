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Парк Перемоги в Києві: усе про популярну зону відпочинку на лівому березі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Липня 2026, 17:00 3 хв.
Парк Перемоги, в Києві: як доїхати на метро
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