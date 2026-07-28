Побиття українців у Вроцлаві: двох підозрюваних уже затримали

Жорстоке побиття української пари у Вроцлаві, яке сталося через не ту мову, не залишилося безкарним. Польські правоохоронці вже знайшли двох із трьох підозрюваних. Один із них настільки поспішав зникнути, що його довелося ловити за участю антитерористичного підрозділу.

Били за рідну мову: що відомо про інцидент

Все почалося біля одного з магазинів у Вроцлаві. Дівчина та її хлопець просто розмовляли між собою українською. Це стало тригером для групи молодиків, які спочатку почали чіплятися, а коли пара вийшла з крамниці — перейшли до фізичної розправи.

Наслідки нападу шокують: у дівчини серйозна травма шиї (довелося накладати шви), а в обох постраждалих підозрюють струс мозку.

Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, а справою опікується Генеральне консульство України.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив, що затримані — не просто випадкові перехожі, а особи з кримінальним минулим.

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Один із нападників намагався втекти з міста, але його перехопили спецпризначенці на виїзді з Вроцлава.

Брутальне насильство ніколи не буде безкарним, — коротко і чітко резюмував польський міністр.

Також на цей інцидент відреагувало Генеральне консульство України у Вроцлаві і закликало до оперативної реакції польських правоохоронців:

Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки.

Також очільник МЗС Андрій Сибіга вже доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування.

Українські дипломати вже направили офіційні запити до польської поліції.

Зараз постраждалим надається консульська допомога. Дипломати закликають усіх, хто міг бути свідком інциденту, вийти на зв’язок.

Нагадаємо, що у Польщі залізничник підтримав атаку РФ на український потяг коментарем Слава росії.

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