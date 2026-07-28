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Побиття українців у Вроцлаві: двох підозрюваних уже затримали

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Липня 2026, 13:30 2 хв.
У Вроцлаві затримали двох чоловіків за напад на українську пару через мову
Фото Pexels

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