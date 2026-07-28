Календар рибалки на серпень 2026: найкращі та найгірші дні для риболовлі

Серпень традиційно вважається одним із найкращих місяців для риболовлі. Вода ще добре прогріта, риба активно годується, а наприкінці місяця, коли ночі стають прохолоднішими, клювання багатьох видів лише посилюється.

За календарем рибалки найвищу активність у серпні показують коропові та хижі риби, а також рак. Водночас окремі види наприкінці літа поступово стають менш активними. Більше деталей – у матеріалі.

Як Місяць впливає на клювання риби у серпні 2026

Багато рибалок помічали, що в одні дні риба клює активно, а в інші — майже не реагує на наживку. Однією з причин цього вважають фази Місяця. Супутник Землі впливає на водойми, а разом із цим — і на поведінку як прісноводної, так і морської риби.

За народними спостереженнями та місячними календарями рибалок:

Найкраща рибалка — на зростаючому Місяці (15-25 серпня 2026)

Середня рибалка — на початку спадного Місяця (1-5 серпня, 30-31 серпня)

Найгірша за результатом риболовля — у дні Молодика (11-14 серпня), дні Повні (26-29 серпня)

Втім, покладатися лише на місячний календар не варто. На клювання також впливають погода, сила та напрямок вітру, атмосферний тиск, температура води й навіть геомагнітна обстановка.

Щоб підвищити шанси на гарний улов, варто пам’ятати кілька простих правил:

найкращий клювання зазвичай буває на світанку та перед заходом сонця;

перспективним вважається час сходу та заходу Місяця;

активність багатьох видів риби зростає, коли Місяць перебуває над південним горизонтом;

сильний північний вітер зазвичай погіршує клювання;

стабільний або повільно зростаючий атмосферний тиск, навпаки, сприяє активності риби.

Звичайно, жоден календар не гарантує стовідсотковий улов, однак правильне поєднання місячних фаз із погодними умовами допомагає значно підвищити шанси на успішну риболовлю.

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Точний календар рибака на серпень 2026: сприятливі дні

Найсприятливіші дні для риболовлі:

15, 16, 17, 18, 19, 20 і 21 серпня — період відмінного кльову. Найкраще ловитимуться короп, карась, щука, судак і лящ.

Хорошими для виїзду на водойму також будуть:

1, 2, 3, 4, 5, 14, 22, 23 та 31 серпня. У ці дні варто розраховувати на стабільний клювання плітки, густери, окуня та сома.

У серпні найкраще вирушати на водойму за такими видами риби:

короп;

білий амур;

карась;

лящ;

краснопірка;

лин;

піскар;

уклейка;

чехонь;

щука;

сом.

Добре клюватимуть також:

густера;

товстолобик;

окунь;

жерех;

головень;

язь;

йорж;

рак.

Стабільну середню активність у серпні показують:

плотва;

судак.

Саме серпень вважається одним із найкращих періодів для полювання на коропа, білого амура, карася, щуку та сома. Також високі шанси на гарний улов уклейки, краснопірки, чехоні та ляща.

Точний календар рибалки на серпень 2026: несприятливі дні

Не весь місяць буде однаково вдалим для риболовлі. У деякі дні активність риби помітно знижуватиметься, тому улов може бути скромнішим.

Дні зі слабким клюванням:

6, 7, 8, 24, 25, 26 і 30 серпня. У цей час найчастіше клюватиме лише дрібна риба біля берега.

Найменш сприятливими для риболовлі стануть:

11, 12, 13, 14, 26, 27 і 28, 29 серпня. Ці дати припадають на періоди Молодика та Повні, коли більшість видів риби стає малорухливою й менш активно реагує на приманку. Якщо є можливість, краще перенести риболовлю на більш сприятливі дні.

Найскромніший клювання очікується у:

судака;

окуня;

жереха;

головня;

язя;

плотви;

товстолобика.

Ці види все ще можна успішно ловити, але для гарного результату доведеться ретельніше підбирати місце, наживку та час виходу на водойму.

Найкраще планувати риболовлю на світанку або ввечері, коли спека спадає і риба стає значно активнішою.

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