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Календар рибалки на серпень 2026: найкращі та найгірші дні для риболовлі

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Липня 2026, 14:00 4 хв.
календар рибака
Фото Pexels

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