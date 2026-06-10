Погода на серпень 2026 в Україні: як літо буде поступово завершуватись

Серпень 2026 в Україні очікується помірно теплим і контрастним: перша половина збереже справжній літній характер, а вже після 15–20 числа стануть відчутнішими перші ознаки осені. Аномальної спеки не прогнозується, однак можливі потужні грози та різкі зміни погоди.

Вдень повітря прогріватиметься до +23…+29 градусів, ночі — прохолодніші, до +12…+17. Кількість опадів близька до норми, але варто очікувати короткочасних, але інтенсивних злив. Детальніше про погоду по регіонах у серпні 2026 — у матеріалі.

Погода в Україні на серпень 2026: прогноз по регіонах

Погода в серпні на півночі України

У цій частині країнисерпень розпочнеться тепло: вдень до +24…+27°C, вночі близько +13…+16°C. Перша декада прогнозується переважно сонячна, з короткочасними грозами ближче до вихідних.

У середині місяця посиляться хмарність і дощі, температура вдень знизиться до +20…+23°C. Вже з 15–18 серпня північ першою відчує осінній подих — прохолодні ночі та довгі похмурі дні.

Наприкінці місяця вдень передбачається до +22…+25°C, проте нічний холод опускатиметься до +10…+12°C. Загалом місяць теплий, але з виразним переходом до осені в другій половині.

Погода в серпні на заході України

Захід країни в серпні 2026 буде найпрохолоднішим серед регіонів. Денні температури коливатимуться в межах +20…+25°C, нічні — близько +10…+14°C.

На початку місяця переважатиме нестійка погода з частими дощами, у середині можливі короткі сонячні проміжки з температурою до +24°C. Після 15 серпня перші ознаки осені тут відчуватимуться особливо виразно — з потужнішими грозами, шквалами та різким зниженням температури вночі.

Наприкінці серпня вдень до +20…+22°C, ночі прохолодні — +9…+11°C. Місяць загалом буде нежаркий і вологий.

Погода в серпні: південь України

На півдні серпень традиційно прогнозується найтепліший. Перша половина місяця сонячна та спекотна: вдень погода обіцяє до +27…+30°C, вночі +16…+18°C.

У середині можливі короткочасні, але потужні грози, після яких стає трохи прохолоднішою. В другій половині місяця денні температури поступово знижуються до +24…+27°C, нічні — до +13…+15°C.

Наприкінці серпня південь ще зберігатиме літній характер із комфортним теплом вдень, проте ночі стануть помітно прохолоднішими. Загалом місяць теплий і сприятливий для відпочинку, особливо в першій половині.

Погода в серпні на сході України

На сході серпень 2026 очікується помірно теплим без екстремальних значень. Вдень температура буде здебільшого +23…+27°C, вночі — близько +12…+16°C.

На початку місяця переважатиме мінлива хмарність із грозами, а в середині буде трохи тепліше та сухіше — до +26…+28°C вдень. Після 20 серпня погода стане нестабільною: чергуватимуться сонячні та похмурі дні, посиляться дощі.

Наприкінці серпня вдень передбачаєтсья до +22…+25°C, ночами до +11…+13°C.

Незважаючи на відсутність аномальної спеки, серпень принесе небезпечні погодні явища — грози, град і шквали. Варто уважно стежити за щоденними прогнозами та бути готовими до різких змін погоди.

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