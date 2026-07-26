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Смерчів в Україні стає більше: як діяти під час негоди

Марина Слизовська 26 Липня 2026, 13:00 3 хв.
Смерч над землею
Фото Getty Images

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