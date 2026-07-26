Смерчів в Україні стає більше: як діяти під час негоди

Літо — сезон, під час якого є найбільша ймовірність виникнення смерчу на території України. Смерч є тим самим атмосферним явищем, що і торнадо, різниця лише у географії. Попри те, що смерчі в Україні загалом не мають великої руйнівної сили, метеорологи все одно рекомендують дотримуватися правил безпеки під час наближення негоди.

Як зазначають фахівці Херсонського облцентру з гідрометеорології, поняття “смерч” поширене на європейській території, а “торнадо” — у Північній Америці.

Що таке смерч і чим він небезпечний

Смерч або торнадо — це вихор, який зароджується у грозових хмарах і в формі стовпа простягається до землі або води. Після швидкого і різкого зниження температури всередині хмари, виривається стовп, який стає видимим, і з’являються блискавки. Цей вихор може утворитися в тих регіонах, де спекотно, волого та є нестійка атмосфера, наприклад: Херсонська, Миколаївська, Одеська області.

Однак, за даними метеорологів, глобальне потепління сприяє зародженню смерчів, тому їхня географія поступово розширюється. Тепер смерчі можуть зафіксувати не тільки на півдні України, а й у Київській, Рівненській, Тернопільській та Львівській областях.

Смерчі можуть створювати небезпеку для людей та населених пунктів, оскільки швидкість їхнього вітру може бути 100 м/с і навіть більше. Смерч рухається зі швидкістю 40-60 км/год шляхом довжиною від 15 до 30 км. При цьому цей стрімкий вихор може спричинити руйнування на ширині від кількох десятків до навіть сотні метрів.

Вказується також, що особливі хмари mammatus, які схожі на пухирці, є непрямими передвісниками сильної негоди, зокрема смерчів.

Головною небезпекою тих смерчів, що виникають на території України, може бути їхня непередбачуваність та пошкодження локального характеру.

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Зазначається, що місце появи водяних смерчів — це теплі поверхні моря або океану. Вони схожі на спіралі, утворені з водяного пилу.

Коли були найпотужніші смерчі в Україні

На Волині, в селі Шельвів, влітку 1987 року зафіксували смерч категорії F3 (сильний) за шкалою Фуджити. Тоді було зруйновано повністю 34 будинки та загинуло четверо людей.

Також на Херсонщині, у селищі Велика Олександрівка, у вересні 2020 року виник потужний смерч. Цей вихор тоді пошкодив близько 380 будинків, мережі газо- та водопостачання, поламав понад 50 дерев.

Що робити при смерчі

Швидко сховатися у міцній будівлі або підвалі, навіси або гаражі не підходять.

Не підходити до вікон, попередньо закрити їх шторами або жалюзі.

На вулиці лягти у канаву або інше заглиблення, прикривши голову руками/одягом.

Не ховатися в авто чи під мостом (міст створює ефект тунелю).

Вимкнути газ та електроприлади на час негоди.

Мати під рукою аптечку і документи.

Слухати повідомлення від офіційних каналів зв’язку через радіо або мобільні застосунки.

Не торкатися обірваних електричних дротів та не підходити до пошкоджених будівель.

А також не варто витрачати дорогоцінний час на фото-, відеозйомку негоди замість того, щоб оперативно подбати про свою безпеку. У випадку наближення потужного смерчу чи про наслідки вихру, який вже пройшов, необхідно повідомляти на номер ДСНС — 101.

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