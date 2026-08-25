Погода на 1 вересня 2026 в Україні: як вдягнути школяра на лінійку

Незабаром 1 вересня 2026, і час подумати, як вдягнути дитину, щоб урочиста лінійка і перший день у школі пройшли комфортно.

Що обіцяють синоптики і яким регіонам України пощастить відсвяткувати День знань без опадів і різкого похолодання — у матеріалі.

Погода на 1 вересня 2026 на півночі України

За прогнозом Meteoprog, початок осені не принесе різкого похолодання, тож День знань в усіх регіонах України може пройти за досить комфортних умов.

На півночі країни, зокрема на Сумщині та Чернігівщині, буде тепло. У Сумах 1 вересня температура вдень очікується близько +25°C. Уранці буде свіжіше, тому для школярів, які йтимуть на святкові лінійки, краще підготувати кофту або піджак.

Погода на День знань 2026 у Києві та в центрі України

У центральних областях погода буде теплою, можлива хмарність, проте опадів поки синоптики не передбачають. У Києві та сусідніх регіонах температура може піднятися до +24°C. День обіцяє бути доволі комфортним для урочистостей просто неба.

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Погода на 1 вересня 2026 на сході країни

На сході країни також збережеться літнє тепло. У Харкові повітря 1 вересня може прогрітися приблизно до +26°C. В інших східних областях також очікуються досить високі температурні показники. Дощі зачекають до наступного дня.

Погода на свято Знань 2026 на заході України

На заході України буде трохи прохолодніше. У Львові прогнозують близько +23°C удень. Водночас ранкові та вечірні години можуть бути доволі свіжими, адже вночі лише +12°C. Це варто врахувати, коли готуєш гардероб школяра.

Погода на 1 вересня 2026 на півдні України

Найтепліше традиційно буде на півдні. В Одесі температура може сягнути близько +27°C, тому початок календарної осені тут збереже літній характер.

Варто враховувати, що прогноз на 1 вересня 2026 з наближенням дати може незначно змінюватися.

А якщо плануєш відвідати у вересні 2026 захід України, або тобі пощастило жити у шляхетному місті Лева, читай прогноз на перший місяць осені у Львові в нашому іншому матеріалі.

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