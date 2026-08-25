Дозвілля Погода

Погода на 1 вересня 2026 в Україні: як вдягнути школяра на лінійку

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
погода на 1 вересня 2026
Фото Pexels

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