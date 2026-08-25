НБУ ввів в обіг пам’ятну монету до 35-річчя Незалежності: як вона виглядає

Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну монету. Вона виготовлена зі срібла, прикрашена позолотою і присвячена 35-й річниці Незалежності України.

Новинка продовжує популярну серед нумізматів серію “Українська держава”. Дизайн монети, який розробив художник Андрій Сагач, вийшов дуже символічним і емоційним.

Як пояснив очільник НБУ Андрій Пишний, шукаючи головний образ для цієї дати, зупинилися на метафорі щита.

Презентація пам’ятної монети НБУ в парламенті

Окрім військової тематики, на монеті є й мирна — наївний дитячий малюнок із серцем, сонцем та будинком. За словами голови Нацбанку, це уособлення того самого майбутнього та цінностей, заради яких триває боротьба.

— Він зазнав ударів, але не зламався, вистояв. Це метафора України. А рука українського воїна, що міцно тримає цей щит, нагадує: незалежність захищають люди, — розповів Пишний під час презентації у парламенті.

Присутній на презентації спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук додав, що такі речі допомагають фіксувати історію нашої стійкості для наступних поколінь.

— Велич цього моменту повинна бути закарбована у символах. зокрема в українських грошах, — зазначив він.

Як виглядає нова монета та її характеристики

На аверсі (лицьовому боці) зображено руку бійця, яка тримає щит, та дитячий малюнок-оберіг. Тут же розміщено малий Державний Герб, напис “Україна”, рік карбування, номінал і гасло по колу: 35 РОКІВ БОРОТЬБИ ЗА МАЙБУТНЄ.

На реверсі можна роздивитися зовнішній бік того самого пошкодженого щита — як символ важкої боротьби за свободу.

Для колекціонерів НБУ оприлюднив детальні параметри новинки:

Номінал: 20 гривень;

Матеріал: срібло 925 проби;

Вага чистого металу: 62,2 г;

Оздоблення: патинування та локальна позолота (якість карбування — спеціальний анциркулейтед);

Тираж: до 5 000 штук.

Зважаючи на лімітований тираж і вагу срібла, монета, найімовірніше, дуже швидко стане нумізматичною рідкістю.

Головне фото: НБУ.

Раніше ми писали, які купюри вилучили з обігу — читай в матеріалі номінали вилучених банкнот та де їх можна обміняти.

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