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НБУ ввів в обіг пам’ятну монету до 35-річчя Незалежності: як вона виглядає

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 11:00 2 хв.
До 35-річчя Незалежності: НБУ ввів в обіг срібну монету з позолотою

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