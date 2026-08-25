НБУ ввел в обращение памятную монету к 35-летию Независимости: как она выглядит

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету. Она изготовлена из серебра, украшена позолотой и посвящена 35-й годовщине Независимости Украины.
Новинка продолжает популярную среди нумизматов серию Украинское государство. Дизайн монеты, который разработал художник Андрей Сагач, получился очень символичным и эмоциональным.
Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, ища главный образ для этой даты, остановились на метафоре щита.
Презентация памятной монеты НБУ в парламенте
Кроме военной тематики, на монете есть и мирная — наивный детский рисунок с сердцем, солнцем и домом. По словам главы Нацбанка, это олицетворение того же будущего и ценностей, ради которых продолжается борьба.
— Он подвергся ударам, но не сломался, выстоял. Это метафора Украины. А рука украинского воина, которая крепко держит этот щит, напоминает: независимость защищают люди, — рассказал Пышный во время презентации в парламенте.
Присутствовавший на презентации спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук добавил, что такие вещи помогают фиксировать историю нашей стойкости для следующих поколений.
— Величие этого момента должно быть запечатлено в символах. В частности, в украинских деньгах, — отметил он.
Как выглядит новая монета и ее характеристики
На аверсе (лицевой стороне) изображена рука бойца, которая держит щит, и детский рисунок-оберег. Здесь же размещены малый Государственный Герб, надпись Украина, год чеканки, номинал и лозунг по кругу: 35 ЛЕТ борьбы за будущее.
На реверсе можно рассмотреть внешнюю сторону того же поврежденного щита — как символ тяжелой борьбы за свободу.
Для коллекционеров НБУ обнародовал подробные параметры новинки:
- Номинал: 20 гривен;
- Материал: серебро 925 пробы;
- Вес чистого металла: 62,2 г;
- Отделка: патинирование и локальная позолота (качество чеканки — специальный анциркулейтед);
- Тираж: до 5 000 штук.
Учитывая ограниченный тираж и вес серебра, монета, скорее всего, очень быстро станет нумизматической редкостью.
Главное фото: НБУ.
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