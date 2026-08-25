Для тебя Новости

НБУ ввел в обращение памятную монету к 35-летию Независимости: как она выглядит

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 августа 2026, 11:00 2 мин.
К 35-летию Независимости: НБУ ввел в обращение серебряную монету с позолотой

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь