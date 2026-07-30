Новая памятная монета Sea Baby уже в обращении: как ее можно приобрести

Сегодня в Украине появилась новая памятная монета, посвященная оружию, которое изменило ход войны на Черном море. Национальный банк Украины ввел в обращение пятигривневую монету Украинский хлопок. Морской дрон Sea Baby. Это продолжение серии, посвященной отечественным оборонным разработкам.

Как выглядит новая памятная монета Sea Baby

Беспилотник Морской малыш, созданный специалистами Службы безопасности Украины, стал настоящим ночным кошмаром для российского флота.

Именно он организовал эффектный хлопок на Крымском мосту и нанес критические повреждения ряду кораблей Черноморского флота РФ. Теперь легендарный аппарат увековечен в металле.

Дизайн монеты разработал известный украинский художник Андрей Ермоленко, а воплотил в жизнь скульптор Владимир Демьяненко.

На аверсе композиция построена вокруг стилизованного трезубца, который плавно переходит в изображение морского дрона, стремительно движущегося по воде.

На реверсе изображен сам беспилотник Sea Baby, рассекающий черноморские волны. Вверху отчеканен официальный логотип СБУ — разработчика этого оружия. Ниже нанесено название дрона в стиле военной трафаретной маркировки. При этом буква Y в слове BABY креативно стилизована под жест Victory (Победа).

Официальная памятная монета Морской дрон, номинал которой составляет 5 гривен, выпущена тиражом до 75 000 экземпляров. Каждая монета продается в специальной сувенирной упаковке.

Первые образцы Sea Baby появились еще в 2022 году. С тех пор памятная монета Морской дрон увековечивает не просто лодку со взрывчаткой, а высокотехнологичную многоцелевую платформу. Благодаря модульной конструкции дрон постоянно модернизируют.

Сегодня он способен не только выполнять роль камикадзе, но и дистанционно минировать акваторию, атаковать береговую инфраструктуру и даже вести огонь по наземным или воздушным целям. И самое главное — все это происходит без малейшего риска для жизней наших военных.

Памятная монета Морской дрон: какая цена

Официально памятная монета введена в обращение 29 июля 2024 года. Однако ее фактическая продажа начинается 30 июля.

Приобрести ее можно будет традиционным способом:

в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ;

в отделениях банков-дистрибьюторов (их перечень можно проверить на сайте Национального банка).

Хотя номинал составляет 5 гривен, фактическая цена продажи будет отличаться (как и в случае со всей коллекционной продукцией в сувенирной упаковке). Точную стоимость следует уточнять непосредственно в день начала продаж на сайте интернет-магазина НБУ.

Это не первая и не последняя новая памятная монета, посвященная оружию Победы. Недавно НБУ выпустил монету Памяти казненных, замученных или погибших в плену.

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