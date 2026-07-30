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Новая памятная монета Sea Baby уже в обращении: как ее можно приобрести

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 июля 2026, 15:00 2 мин.
Новая памятная монета Морской дрон от НБУ: сколько стоит Sea Baby
Фото НБУ

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