Готовься к зиме вкусно: ароматная икра из баклажанов

Сезон баклажанов уже скоро подойдет к концу, однако сейчас этот овощ особенно сочный и ароматный.

Чтобы сохранить его нежный вкус к зиме и не дать овощу испортиться в холодильнике, можно сделать вкусную закуску — икру из баклажанов.

Эта закуска не нуждается в особых продуктах, ее приготовление занимает минимум времени, а непревзойденный вкус и искусное сочетание ингредиентов передал известный шеф Евгений Клопотенко в своем рецепте.

Ингредиенты для икры из баклажанов:

Баклажан 1 шт.

Перец болгарский или белозерка 2 шт.

Зубчик чеснока 3 шт.

Помидор небольшой 1шт.

Растительное масло 5 г

Сливочное масло 5 г

Соль по вкусу

Перец чили по вкусу

Икра из баклажанов: рецепт

Шаг 1: запекаем

Все овощи перед тем, как превратить в икру, следует размягчить и расскрыть их аромат.

Сначала разогрей духовку до 180 градусов, предварительно промытые целые овощи выложи на смазанный маслом противень и запекай при той же температуре около 15-20 минут.

Шаг 2: подготавливаем овощи

Когда овощи хорошо запеклись и отдали свой аромат, надо дать им остыть.

С томата, баклажана, чеснока и перца сними кожуру. Кстати, с перца еще можно удалить косточки, однако это по желанию, многим нравится, когда они ощущаются в икре.

Шаг 3: соединяем

Все овощи положи в блендер и хорошо всбей. Затем добавь специи по вкусу и сливочное масло и снова взбей блендером. Чем жирнее ты хочешь получить икру, тем больше масла добавляй.

Если ты хочешь закрывать икру из баклажанов на зиму и переживаешь, что она испортится, можешь добавить еще чайную ложку уксуса.

Затем полученную массу нужно положить в стерилизованную банку и закрутить. Икра из баклажанов готова. В открытом виде такая закуска может стоять около двух недель.

Кроме баклажанной икры, на зиму можно приготовить невероятно вкусную пасту из томатов. Простой рецепт томатной пасты можно найти в нашем материале.

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