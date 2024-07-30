Без горчинки и характерного привкуса — рецепт приготовления баклажанов, как грибов

Если баклажаны тебе не нравятся, попробуй приготовить их, как грибы. Да, это звучит немного странно, но ты можешь сделать так, что по вкусу и виду их не отличишь. Делимся с тобой легким рецептом.
Чтобы приготовить такую закуску, тебе понадобится:
По желанию ты можешь мариновать баклажаны в сметане или сделать такой маринад:
Такой способ приготовления уберет горечь из баклажанов, и они будут нравиться даже детям.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал рецепт, по которому ты можешь приготовить баклажаны на зиму как грибы. Для этого тебе понадобится:
Такое количество ингредиентов рассчитано на банку объемом 720 мл.
Ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны по-сицилийски.
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