Без горчинки и характерного привкуса — рецепт приготовления баклажанов, как грибов

Если баклажаны тебе не нравятся, попробуй приготовить их, как грибы. Да, это звучит немного странно, но ты можешь сделать так, что по вкусу и виду их не отличишь. Делимся с тобой легким рецептом.

Баклажаны, как грибы — рецепт

Чтобы приготовить такую закуску, тебе понадобится:

Средние баклажаны — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Лук — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло для жарки

Зелень

Соль

Перец

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Как приготовить баклажаны, как грибы — простой способ

Баклажаны тщательно промой и очисти от кожуры. Нарежь плоды кубиками шириной 2 см и высыпь в кастрюлю. Взбей яйца вилкой или венчиком и полученной смесью залей нарезанные баклажаны. Хорошо перемешай и оставь на час при комнатной температуре. Раз в 15 минут помешивай. Лук и чеснок очисти и мелко нарежь. На сковороде разогрей масло, начинай обжаривать баклажаны. К баклажанам добавь лук с чесноком. Жарь несколько минут на среднем огне. Готовые баклажаны посыпь зеленью.

Маринад для баклажанов

По желанию ты можешь мариновать баклажаны в сметане или сделать такой маринад:

На 2 л воды сыпь 2 ст. л. соли, сахара и 70% уксуса. Дополни смесь соцветиями гвоздики, лавровым листом и перцем горошком. Полученный маринад доведи до кипения и высыпь туда нарезанные баклажаны. Варь пять минут на среднем огне. После этого процеди через дуршлаг и дай баклажанам остыть. Подавай готовые баклажаны с зеленью.

Такой способ приготовления уберет горечь из баклажанов, и они будут нравиться даже детям.

Баклажаны на зиму как грибы

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал рецепт, по которому ты можешь приготовить баклажаны на зиму как грибы. Для этого тебе понадобится:

баклажаны — 450 г;

веточки укропа — 10 шт;

чеснок — 5-6 зубчиков;

уксус столовый 9% — 40 мл;

масло подсолнечное — 50 мл;

соль — 1 ч. л.

Такое количество ингредиентов рассчитано на банку объемом 720 мл.

Приготовление

Простерилизуй банки и крышки удобным для тебя способом. Помой баклажаны. Кожуру не снимай, просто обрежь хвостики и нарежь овощи средними кубиками. Переложи их в сотейник, залей водой и вари 5 минут после закипания. Затем слей баклажаны в дуршлаг и дай им немного стечь. После этого переложи баклажаны в глубокую миску. Далее к баклажанам добавь веточки мелко порезанного укропа, выжатые зубчики чеснока, соль, подсолнечное масло и уксус. Перемешай и выкладывай в стерилизованную банку. Простерилизуй банку с баклажанами. На дно кастрюли положи керамическую тарелку верх дном, на нее установи банку, накрой стерильной крышкой и залей водой до уровня плечиков банки. После закипания воды, стерилизуй 15 минут, затем вынь и герметично закрути крышку. Дай банке остыть при комнатной температуре, а затем переставь в прохладное место. Такие баклажаны на зиму как грибы можно хранить до одного года.

Ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны по-сицилийски.

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