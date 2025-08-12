Маринованные баклажаны на зиму: пикантные, ароматные и вкуснейшие

Уже начался активный сезон консервации. Все хозяйки делают заготовки фруктов, ягод и овощей на зиму. Настало время и баклажанов! Что может быть лучше, чем маринованные баклажаны? Рассказываем, как приготовить маринованные баклажаны на зиму — без стерилизации, быстро и с ароматными специями!

Маринованные баклажаны без стерилизации

Приготовить маринованные баклажаны без стерилизации очень легко и просто! Это блюдо можно будет подавать как основное или как пикантную закуску на праздники.

Понадобится:

2 кг баклажанов

5 шт. луковиц

головка чеснока

пучок петрушки

2 ст. л. сахара

1,5 ст.л. соли

50 мл уксуса

150 мл растительного масла

Приготовление:

В большую кастрюлю залей воду и поставь ее закипать. Не забудь добавить соль! Баклажаны хорошо помой, отрежь плодоножки. В кипяток положи все баклажаны, резать их пока не нужно. Вари под крышкой 15 минут.

Позже достань баклажаны и дай им остыть. За это время нашинкуй лук, петрушку, и приготовь маринад. В чашу блендера положи чеснок, соль, сахар, уксус, растительное масло. Взбей все до состояния пасты. Баклажаны нарежь кольцами толщиной в 1 см.

Раскладывай баклажаны в кастрюлю, и каждый слой пересыпай луком и петрушкой. Поливай маринадом каждый слой баклажанов. Повторяй, пока все не кончится. Маринованные баклажаны нужно накрыть тарелкой и поставить на кастрюлю пресс.

Все это поставь в холодильник на сутки. Готово!

Маринованные баклажаны на зиму: быстрый рецепт

Если у тебя совсем немного времени на маринованные баклажаны, делимся быстрым рецептом. На все у тебя уйдет не больше 15 минут! Для маринованных баклажанов на зиму понадобятся следующие ингредиенты:

3 баклажана

1 луковица

4 зубчика чеснока

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

3 ст. л. уксуса

6 ст. л. растительного масла

сельдерей

Приготовление:

Вымой баклажаны и отрежь плодоножки. В кипящей подсоленной воде провари баклажаны в течение 5 минут. Дай им остыть. Нарежь баклажаны кубиками. Положи все это в пластиковый или стеклянный контейнер.

Каждый слой баклажанов нужно пересыпать мелко нарезанным сельдереем. К утру блюдо будет готовым. Для маринада нарежь лук, добавь выжатый чеснок, специи и растительное масло. Все хорошо перемешай и вылей маринад в контейнер к баклажанам.

Все утрамбуй ложкой. Закрой контейнер крышкой. Хорошо потряси маринованные баклажаны. На ночь поставь баклажаны в холодильник. Чтобы сохранить такие баклажаны на зиму, можно сразу складывать их в банки. После того как накроешь их крышками, храни их в холодильнике или в подвале.

Маринованные баклажаны с чесноком, петрушкой и кориандром

На канале Любимовская кухня поделились вкусным и быстрым рецептом. Маринованные баклажаны получаются очень ароматными, ведь мы добавляем к ним чеснок, петрушку, кориандр и сахар. Вот пошаговый рецепт маринованных баклажанов. Кстати, он тоже без стерилизации!

Понадобится:

800 г баклажанов

3 зубчика чеснока

пучок свежей петрушки

1 ч. л. сушеного кориандра

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

2 ст. л. уксуса 9%

3 ст. л. подсолнечного масла

Приготовление:

Нарежь баклажаны небольшими кубиками. Вскипяти воду в кастрюле, и в кипяток добавь нарезанные баклажаны. На среднем огне выдержи их около восьми минут. Нарежь чеснок и петрушку. Злой проваренные баклажаны в дуршлаг. Вся вода должна стечь.

В миску высыпь баклажаны и добавь все специи: кориандр, сахар, соль, чеснок и петрушку, уксус и подсолнечное масло. Тщательно перемешай все лопаткой. Поставь маринованные баклажаны в холодильник минимум на два часа. Баклажаны готовы!

Когда готовишь баклажаны, больше всего боишься, что они получатся горькими. Вікна-Новини делились, как убрать горечь баклажанов.

Фото: скриншот/Любимовская кухня

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!