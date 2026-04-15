Новое меню McDonald’s: какие иностранные позиции можно попробовать уже сегодня и по какой цене

С сегодняшнего дня, 15 апреля 2026 года, сеть ресторанов McDonald’s в Украине начала масштабную кампанию под названием Ограбление мирового меню.

Это первая в истории сети инициатива, которая стартует одновременно в нескольких странах, давая посетителям возможность отведать легендарные вкусы, ранее доступные только на иностранных рынках.

В течение ограниченного времени — до 24 июня 2026 года (или до завершения запасов) украинцы смогут заказать 13 блюд, вдохновленных кулинарными традициями восьми стран мира: от Канады и Японии до Кипра и Маврикия.

Новое меню McDonald’s: сколько стоят новые позиции

Новинки доступны во всех открытых заведениях сети. Заказать их можно через терминалы самообслуживания, на МакДрайве, через сервис доставки МакДеливери или с помощью функции Мобильный заказ в официальном приложении.

Напитки, десерты, картофель МакШейкер Фри и соусы доступны в течение всего дня, в то время как основные блюда (бургеры и роллы) подаются в соответствии с графиком основного меню.

Полный список блюд нового меню и цены:

Название позиции Страна Цена (грн) Мейпл Барбекю и Бэкон Роял Чизбургер Канада 209 Мейпл Барбекю и Бэкон Дабл Роял Канада 297 МакКриспи Хот Хани Канада 198 Рол с креветками Кипр 179 МакШейкер Фри со вкусом Рамен Япония 99 МакШейкер Фри со вкусом Сыра и Трюфеля Сингапур 99 Креветки (3 штуки) Хорватия 115 Креветки (5 штук) Хорватия 189 Соус со вкусом сыра и трюфеля Сингапур 30 Соус Сычуанский стиль Китай 30 Коктейльный соус Хорватия 20 МакФлури Попкорн-Карамель Индонезия 109 McFizz Сакура Япония 85 McFizz Манго Маврикий 85

Запуск такого меню стал логичным шагом в развитии компании в Украине. По итогам 2025 McDonald’s продемонстрировал значительный рост: количество клиентов увеличилось на 17%, а инвестиции в сеть за последние три года достигли почти 5 миллиардов гривен.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!