Новое меню McDonald’s: какие иностранные позиции можно попробовать уже сегодня и по какой цене

С сегодняшнего дня, 15 апреля 2026 года, сеть ресторанов McDonald’s в Украине начала масштабную кампанию под названием Ограбление мирового меню.
Это первая в истории сети инициатива, которая стартует одновременно в нескольких странах, давая посетителям возможность отведать легендарные вкусы, ранее доступные только на иностранных рынках.
В течение ограниченного времени — до 24 июня 2026 года (или до завершения запасов) украинцы смогут заказать 13 блюд, вдохновленных кулинарными традициями восьми стран мира: от Канады и Японии до Кипра и Маврикия.
Новое меню McDonald’s: сколько стоят новые позиции
Новинки доступны во всех открытых заведениях сети. Заказать их можно через терминалы самообслуживания, на МакДрайве, через сервис доставки МакДеливери или с помощью функции Мобильный заказ в официальном приложении.
Напитки, десерты, картофель МакШейкер Фри и соусы доступны в течение всего дня, в то время как основные блюда (бургеры и роллы) подаются в соответствии с графиком основного меню.
Полный список блюд нового меню и цены:
|Название позиции
|Страна
|Цена (грн)
|Мейпл Барбекю и Бэкон Роял Чизбургер
|Канада
|209
|Мейпл Барбекю и Бэкон Дабл Роял
|Канада
|297
|МакКриспи Хот Хани
|Канада
|198
|Рол с креветками
|Кипр
|179
|МакШейкер Фри со вкусом Рамен
|Япония
|99
|МакШейкер Фри со вкусом Сыра и Трюфеля
|Сингапур
|99
|Креветки (3 штуки)
|Хорватия
|115
|Креветки (5 штук)
|Хорватия
|189
|Соус со вкусом сыра и трюфеля
|Сингапур
|30
|Соус Сычуанский стиль
|Китай
|30
|Коктейльный соус
|Хорватия
|20
|МакФлури Попкорн-Карамель
|Индонезия
|109
|McFizz Сакура
|Япония
|85
|McFizz Манго
|Маврикий
|85
Запуск такого меню стал логичным шагом в развитии компании в Украине. По итогам 2025 McDonald’s продемонстрировал значительный рост: количество клиентов увеличилось на 17%, а инвестиции в сеть за последние три года достигли почти 5 миллиардов гривен.
