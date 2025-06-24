Для тебя Твоя работа

За карманными — в McDonald’s: компания будет брать на работу 16-летних

Ирина Танасийчук, журналист сайта 24 июня 2025, 16:00
макдональдс работа с 16 лет
Фото Unsplash

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