За карманными — в McDonald’s: компания будет брать на работу 16-летних

С 23 июня сеть ресторанов McDonald’s начала трудоустройство молодежи от 16 лет в украинских заведениях, сообщили в пресс-службе компании.

Решения объясняют тем, что сеть поддерживает молодое поколение, желающее получить свой первый практический опыт на рабочем месте.

McDonald’s предлагает работу для молодежи от 16 лет

В заявлении говорится, что компания всегда поддерживала талантливую молодежь, а сейчас предлагает получить ценный опыт активным и инициативным подросткам.

Они могут стать частью команды, а сеть будет инвестировать в их обучение и рост, позволит получить профессиональные и личностные навыки и строить карьеру в международной компании.

Как пример, сегодня 15% директоров ресторанов МакДональдз получили эту должность в возрасте до 25 лет включительно, — отмечают в компании.

Для молодежи это возможность подработки во время каникул или в течение года, потому что в ресторане можно выбрать гибкий график. Это позволяет найти баланс между работой, обучением и личной жизнью.

Несмотря на определенные ограничения для работы несовершеннолетних, МакДональдз неукоснительно соблюдает трудовое законодательство и адаптирует рабочие обязанности молодежи к особенностям графика, устанавливаемым законом.

Несовершеннолетние работники смогут работать только во временной промежуток с 7:00 до 21:00, не более 18 часов в неделю — ученикам во время учебного года и не более 36 часов в неделю — все остальные.

Компания хочет стать местом профессионального развития украинцев и верит, что благодаря этой инициативе появятся новые возможности развития молодежи. МакДональдс также готов помочь подросткам в построении успешной карьеры.

Мы также делились результатами соцопроса об идеальной работе для украинских подростков.

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