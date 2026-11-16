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256 миллиардов гривен онлайн: как Umall находит свое место среди маркетплейсов

Марина Слизовская, редактор сайта 16 ноября 2026, 19:30 7 мин.
маркетплейс Umall

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