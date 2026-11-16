256 миллиардов гривен онлайн: как Umall находит свое место среди маркетплейсов

Покупателю достаточно нескольких нажатий, чтобы заказать станцию, детскую обувь или материалы для ремонта. По этим нажатиям — десятки менее заметных решений: кто покажет товар в поиске, какую комиссию заплатит продавец, как быстро обновится остаток и доедет ли посылка вовремя. Для малого бизнеса борьба за место в онлайн-каталоге становится не менее важной, чем ассортимент на своем складе.

Украинский рынок интернет-торговли растет даже во время войны, но возможности участников неравны. Известные платформы имеют аудиторию, узнаваемость и логистические интеграции. Меньшим игрокам приходится предлагать другой аргумент: более низкий порог входа, проще управление магазином или функции для категорий, с которыми универсальные корзины работают неудобно.

Именно в этой нише пытается развиваться маркетплейс Украины Umall. Чтобы понять его место, стоит посмотреть не только тарифы платформы, но и то, как изменились украинский потребитель, предпринимательство и сама экономика онлайн-покупок.

256 млрд грн и 196 млн покупок: насколько велик украинский онлайн-рынок

По оценке Prom, обнародованной Forbes Ukraine, в 2025 году украинцы приобрели онлайн товаров на 256 млрд грн — на 7% больше, чем в 2024 году. Эта оценка включает не только украинские сайты, но и покупки на международных маркетплейсах и заказы, оформленные в интернете с получением в точках выдачи. Доля онлайн-канала в розничной торговле, по оценке Prom, составила около 10%.

В исследовании платежного сервиса WayForPay приводится еще один масштаб: примерно 196 млн онлайн-покупок за 2025 год со средним чеком около 1320 грн. Это оценки рынка по методологии компании, а не данные о продажах на какой-либо одной площадке. Они, однако, хорошо показывают главное: онлайн торговля давно перестала быть узкой нишей для техники и гаджетов.

И все же рост на 7% в деньгах не означает такого же прироста физических продаж или доходов продавцов. На выручку влияют цены, изменения структуры корзины и затраты на доставку. Для малого магазина важен другой вопрос: сколько денег остается после того, как товар нашли, оплатили, упаковали и доставили.

Малый бизнес возвращается, но конкурирует за каждого клиента

По данным Опендатабота, за девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 222 288 новых ФЛП, а 155 645 прекратили деятельность. Чистый прирост — 66 643 предпринимателя. Самым популярным направлением нового дела стала розничная торговля: его избрали примерно 60,3 тыс. новых ФЛП.

В другом исследовании Опендатабот подсчитал, что на начало сентября 2026 года в розничной торговле работало около 659 тыс. ФЛП; из них 107,4 тыс. торговали вне магазинов, в том числе через интернет. Эти цифры не означают, что каждый из них имеет свой сайт или работает на маркетплейсе. Тем не менее, они объясняют, почему спрос на простые цифровые инструменты не исчезает.

В то же время, предпринимательское восстановление географически неравномерно. За девять месяцев 2026-го отрицательную разницу между открытиями и закрытиями ФЛП зафиксировали в Донецкой, Херсонской и Луганской областях. Для бизнеса, переехавшего или обслуживающего покупателей в разных областях, онлайн-продажа может быть способом не привязывать всю деятельность к физической торговой точке. Но он не отменяет проблемы с безопасностью, запасами и логистикой.

Почему еще один маркетплейс – не обязательно лишний

В рейтинге Forbes Ukraine десятка крупнейших e-commerce-площадок за 2025 год совокупно имела около 98,3 млрд грн выручки по методологии издания. На первых позициях хорошо известные крупные игроки. Конкуренция с ними по масштабу аудитории нуждается в больших вложениях в рекламу, логистику и технологии. Поэтому для меньшей площадки вопрос звучит иначе: какую проблему продавца он решит лучше?

Umall начал развиваться в 2022 году, как инициатива поддержки украинского предпринимательства. В публикации AIN в июле 2026 года компания сообщала, что количество подключенных магазинов приближалось к тысяче, а ежедневно присоединялось в среднем 3–5 новых. Это данные самого маркетплейса на тот момент, а не независимая статистика активных продавцов или объема заказов.

Основное тарифное предложение – 5% комиссии по продажам и отсутствие ежемесячной абонплаты. Условия подтверждает тарифная страница торговой платформы Umall. Для товара стоимостью 1000 грн. это 50 грн. комиссии маркетплейса. Однако продавцу все равно нужно учитывать себестоимость, налоги, доставку, оплату платежных услуг, возможно продвижение и возврат. Низкая комиссия сама по себе не доказывает, что конкретный канал наиболее выгоден.

Отсутствие фиксированного платежа позволяет протестировать площадку без затрат на сам факт размещения каталога. Но успех зависит от реальных заказов: платформе нужна аудитория, а магазину актуальные цены, быстрые ответы и надежное выполнение продаж.

Не каждый товар продается поштучно

В большом каталоге легко потерять потребности отдельных отраслей. К примеру, клиент ковролина желает указать ширину и длину отреза, а заказчик ламината — получить подходящую площадь с учетом целых пачек. Если система позволяет добавить только одну единицу, продавец вынужден перечислять заказ вручную и уточнять сумму по телефону.

Ukrainian Mall предусмотрел отдельные сценарии для мерных товаров и продаж упаковками. Для напольных покрытий, искусственной травы или стройматериалов это практичная функция: покупатель получает расчет еще при оформлении заказа. Платформа также поддерживает загрузку каталогов через XML/YML, CSV-фиды, в том числе из форматов, которые уже используются продавцами на Prom и Rozetka. По данным сайта Umall, каталог насчитывает более 6000 категорий.

Возможность повторного использования товарного фида уменьшает технический барьер входа, но создает еще одну проблему рынка: одинаковые названия, фотографии и описания кочуют между площадками. Различить предложение по цене недостаточно, если покупатель не видит характеристик, наличия, условий гарантии и информации о продавце. Технологии импорта должны экономить время, а не заменять качественную товарную информацию.

Покупатель изменился: платформе недостаточно просто иметь каталог

По исследованию Gradus, обнародованному в мае 2026 года, 55% опрошенных предпочитают заказ товаров онлайн, а 44% регулярно покупают или пробуют ранее незнакомые бренды. Эти показатели касаются респондентов исследования, а не всего населения Украины. В то же время они указывают на возможность для небольших производителей: покупатель готов рассматривать новое, если предложение понятно и вызывает доверие.

Конкуренция смещается от количества товарных позиций к качеству опыта: работает ли поиск, виден ли реальный остаток, можно ли без лишних звонков оплатить заказ, как разрешаются споры. У Umall есть интеграция с RozetkaPay, предусматривающая оплату картой и цифровыми кошельками, а для доступных предложений — оплату частями через банки-партнеры. Это удобно, но не заменяет проверку условий конкретного продавца.

Логистика военного времени: технологии проверяются по нажатию “Купить”

По данным группы NOVA, за январь-сентябрь 2026 года Новая почта доставила 379 млн посылок и грузов — на 9,1% больше, чем за соответствующий период 2025-го. В конце сентября компания имела около 57 тыс. точек сервиса, в том числе более 39,7 тыс. почтоматов. Это общая статистика оператора, а не количество отправок из интернет-магазинов.

Развитая сеть доставки делает онлайн-продажу доступной далеко за пределами крупных городов. В то же время, отключение электроэнергии, воздушные тревоги и риски для складов и транспортной инфраструктуры остаются повседневными затратами и ограничениями. Покупатель запоминает не название платежного шлюза, а получит ли свой заказ в обещанный срок.

Какое место Umall может занять на рынке

Публичных независимо проверенных показателей оборота Umall, его доли рынка, количества активных покупателей или повторных заказов недостаточно, чтобы ставить маркетплейс в один ряд с крупнейшими игроками по масштабу. Более корректно оценивать его нынешнее предложение как дополнительный канал сбыта для украинских ФЛП и компаний — прежде всего тех, кому важно отсутствие абонплаты, простой импорт каталога и поддержка нестандартных форматов товаров.

Это не гарантия успеха и не замена всем другим площадкам. Продавцу следует сравнивать не только комиссии, но и количество заказов, расходы по привлечению покупателя, долю возвратов и нагрузку на команду. Именно эти показатели определят, превратится ли еще один канал продаж в реальную прибыль.

Для украинской экономики принципиально важно, чтобы цифровая торговля не сводилась к нескольким большим витринам. Рынок выигрывает, когда у предпринимателя есть выбор, а у покупателя – понятные правила, надежный сервис и возможность найти нужный товар. Umall пробует занять место в этой экосистеме не масштабом, а доступностью для продавца. Станет ли это долгосрочным преимуществом, покажет не количество зарегистрированных магазинов, а количество качественно исполненных заказов.

Фото: Umall

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