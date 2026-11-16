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256 мільярдів гривень онлайн: як Umall знаходить своє місце серед маркетплейсів

Марина Слизовська, редакторка сайту 16 Листопада 2026, 19:30 7 хв.
маркетплейс Umall

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