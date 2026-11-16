256 мільярдів гривень онлайн: як Umall знаходить своє місце серед маркетплейсів

Покупцеві достатньо кількох натискань, щоб замовити зарядну станцію, дитяче взуття чи матеріали для ремонту. За цими натисканнями — десятки менш помітних рішень: хто покаже товар у пошуку, яку комісію заплатить продавець, як швидко оновиться залишок і чи доїде посилка вчасно. Для малого бізнесу боротьба за місце в онлайн-каталозі стає не менш важливою, ніж асортимент на власному складі.

Український ринок інтернет-торгівлі зростає навіть під час великої війни, але можливості учасників нерівні. Відомі платформи мають аудиторію, впізнаваність і логістичні інтеграції. Меншим гравцям доводиться пропонувати інший аргумент: нижчий поріг входу, простіше управління магазином або функції для категорій, з якими універсальні кошики працюють незручно.

Саме в цій ніші намагається розвиватися маркетплейс України Umall. Щоб зрозуміти його місце, варто подивитися не лише на тарифи платформи, а й на те, як змінилися український споживач, підприємництво та сама економіка онлайн-покупок.

256 млрд грн і 196 млн покупок: наскільки великий український онлайн-ринок

За оцінкою Prom, оприлюдненою Forbes Ukraine, у 2025 році українці придбали онлайн товарів на 256 млрд грн — на 7% більше, ніж у 2024-му. Ця оцінка охоплює не лише українські сайти, а й покупки на міжнародних маркетплейсах та замовлення, оформлені в інтернеті з отриманням у точках видачі. Частка онлайн-каналу в роздрібній торгівлі, за оцінкою Prom, становила близько 10%.

У дослідженні платіжного сервісу WayForPay наводиться ще один масштаб: приблизно 196 млн онлайн-покупок за 2025 рік із середнім чеком близько 1320 грн. Це оцінки ринку за методологією компанії, а не дані про продажі на будь-якому одному майданчику. Вони, однак, добре показують головне: онлайн-торгівля давно перестала бути вузькою нішею для техніки та гаджетів.

І все ж зростання на 7% у грошах не означає такого самого приросту фізичних продажів чи прибутків продавців. На виторг впливають ціни, зміни структури кошика і витрати на доставку. Для малого магазину важливе інше запитання: скільки грошей залишається після того, як товар знайшли, оплатили, запакували й доставили.

Малий бізнес повертається, але конкурує за кожного клієнта

За даними Опендатаботу, за дев’ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 222 288 нових ФОПів, а 155 645 припинили діяльність. Чистий приріст — 66 643 підприємці. Найпопулярнішим напрямом нової справи стала роздрібна торгівля: її обрали приблизно 60,3 тис. нових ФОПів.

В іншому дослідженні Опендатабот підрахував, що на початок вересня 2026 року у роздрібній торгівлі працювали близько 659 тис. ФОПів; із них 107,4 тис. торгували поза магазинами, зокрема через інтернет. Ці цифри не означають, що кожен із них має власний сайт або працює на маркетплейсі. Проте вони пояснюють, чому попит на прості цифрові інструменти не зникає.

Водночас підприємницьке відновлення географічно нерівномірне. За дев’ять місяців 2026-го від’ємну різницю між відкриттями та закриттями ФОПів зафіксували на Донеччині, Херсонщині й Луганщині. Для бізнесу, який переїхав або обслуговує покупців у різних областях, онлайн-продаж може бути способом не прив’язувати всю діяльність до фізичної торгової точки. Але він не скасовує проблем із безпекою, запасами та логістикою.

Чому ще один маркетплейс — не обов’язково зайвий

У рейтингу Forbes Ukraine десятка найбільших e-commerce-майданчиків за 2025 рік сукупно мала близько 98,3 млрд грн виторгу за методологією видання. На перших позиціях — добре відомі великі гравці. Конкуренція з ними за масштабом аудиторії потребує великих вкладень у рекламу, логістику й технології. Тому для меншого майданчика питання звучить інакше: яку проблему продавця він розв’яже краще?

Umall почав розвиватися у 2022 році як ініціатива підтримки українського підприємництва. У публікації AIN у липні 2026 року компанія повідомляла, що кількість підключених магазинів наближалася до тисячі, а щодня приєднувалися в середньому 3–5 нових. Це дані самого маркетплейсу на той момент, а не незалежна статистика активних продавців чи обсягу замовлень.

Основна тарифна пропозиція — 5% комісії з продажів та відсутність щомісячної абонплати. Умови підтверджує тарифна сторінка торгівельної платформи Umall. Для товару вартістю 1000 грн це 50 грн комісії маркетплейсу. Однак продавцеві все одно потрібно враховувати собівартість, податки, доставку, оплату платіжних послуг, можливе просування й повернення. Низька комісія сама по собі не доводить, що конкретний канал найвигідніший.

Відсутність фіксованого платежу дає змогу протестувати майданчик без витрат на сам факт розміщення каталогу. Але успіх залежить від реальних замовлень: платформі потрібна аудиторія, а магазину — актуальні ціни, швидкі відповіді й надійне виконання продажів.

Не кожен товар продається поштучно

У великому каталозі легко загубити потреби окремих галузей. Наприклад, покупець ковроліну хоче вказати ширину й довжину відрізу, а замовник ламінату — отримати потрібну площу з урахуванням цілих пачок. Якщо система дозволяє додати тільки «одну одиницю», продавець змушений перераховувати замовлення вручну й уточнювати суму телефоном.

Ukrainian Mall передбачив окремі сценарії для мірних товарів і продажу упаковками. Для підлогових покриттів, штучної трави чи будматеріалів це практична функція: покупець отримує розрахунок ще під час оформлення замовлення. Платформа також підтримує завантаження каталогів через XML/YML, CSV-фіди, зокрема з форматів, які вже використовують продавці на Prom і Rozetka. За даними сайту Umall, каталог налічує понад 6000 категорій.

Можливість повторно використати товарний фід зменшує технічний бар’єр входу, але створює ще одну проблему ринку: однакові назви, фотографії та описи кочують між майданчиками. Відрізнити пропозицію за ціною недостатньо, якщо покупець не бачить характеристик, наявності, умов гарантії та інформації про продавця. Технології імпорту мають економити час, а не замінювати якісну товарну інформацію.

Покупець змінився: платформі мало просто мати каталог

За дослідженням Gradus, оприлюдненим у травні 2026 року, 55% опитаних віддають перевагу замовленню товарів онлайн, а 44% регулярно купують або пробують раніше незнайомі бренди. Ці показники стосуються респондентів дослідження, а не всього населення України. Водночас вони вказують на можливість для невеликих виробників: покупець готовий розглядати нове, якщо пропозиція зрозуміла й викликає довіру.

Конкуренція зміщується від кількості товарних позицій до якості досвіду: чи працює пошук, чи видно реальний залишок, чи можна без зайвих дзвінків оплатити замовлення, як вирішуються суперечки. У Umall є інтеграція з RozetkaPay, що передбачає оплату карткою та цифровими гаманцями, а для доступних пропозицій — оплату частинами через банки-партнери. Це зручно, але не замінює перевірки умов конкретного продавця.

Логістика воєнного часу: технології перевіряються після натискання “Купити”

За даними групи NOVA, протягом січня–вересня 2026 року Нова пошта доставила 379 млн посилок і вантажів — на 9,1% більше, ніж за відповідний період 2025-го. Наприкінці вересня компанія мала близько 57 тис. точок сервісу, зокрема понад 39,7 тис. поштоматів. Це загальна статистика оператора, а не кількість відправлень з інтернет-магазинів.

Розвинена мережа доставки робить онлайн-продаж доступним далеко за межами великих міст. Водночас відключення електроенергії, повітряні тривоги та ризики для складів і транспортної інфраструктури залишаються повсякденними витратами й обмеженнями. Покупець запам’ятовує не назву платіжного шлюзу, а те, чи отримає своє замовлення в обіцяний строк.

Яке місце Umall може посісти на ринку

Публічних незалежно перевірених показників обороту Umall, його частки ринку, кількості активних покупців або повторних замовлень недостатньо, щоб ставити маркетплейс в один ряд із найбільшими гравцями за масштабом. Коректніше оцінювати його нинішню пропозицію як додатковий канал збуту для українських ФОПів і компаній — передусім тих, кому важливі відсутність абонплати, простий імпорт каталогу та підтримка нестандартних форматів товарів.

Це не гарантія успіху і не заміна всім іншим майданчикам. Продавцю варто порівнювати не лише комісії, а й кількість замовлень, витрати на залучення покупця, частку повернень і навантаження на команду. Саме ці показники визначать, чи перетвориться ще один канал продажу на реальний прибуток.

Для української економіки принципово важливо, щоб цифрова торгівля не зводилася до кількох великих вітрин. Ринок виграє, коли в підприємця є вибір, а в покупця — зрозумілі правила, надійний сервіс і можливість знайти потрібний товар. Umall намагається зайняти місце в цій екосистемі не масштабом, а доступністю для продавця. Чи стане це довгостроковою перевагою, покаже не кількість зареєстрованих магазинів, а кількість якісно виконаних замовлень.

Фото: Umall

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