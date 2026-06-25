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Бізнес на каві: що треба продумати перед запуском точки в Києві

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Червня 2026, 14:41 4 хв.
як відкрити кав'ярню
Фото Pexels

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