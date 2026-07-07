Дозвілля Погода

Погода на серпень 2026 в Києві: чи буде справжня спека до кінця літа

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Липня 2026, 16:00 3 хв.
погода в серпні 2026 київ
Фото Pexels

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