Погода на серпень 2026 в Києві: чи буде справжня спека до кінця літа

Серпень 2026 року в Києві обіцяє бути переважно сухим і стабільно теплим, тож светрам і парасолькам краще ще полежати у шафах.

Але якщо плануєш активний відпочинок чи маєш плани на прогулянки на відкритому повітрі, детальний проноз погоди на цей місяць у Києві — у матеріалі.

Прогноз погоди на серпень 2026 у Києві

Протягом майже всього місяця денна температура триматиметься в межах цілком комфортних +26…+30 градусів, а ночі залишатимуться доволі теплими — від +14 до +20.

Помітного затяжного похолодання синоптики не обіцяють, а дощові дні будуть поодинокими.

Найбільше сонячної погоди припаде на другу половину місяця.

Погода на серпень 2026 у Києві: перша декада 1-10 число

Перша декада, з 1 по 10 серпня, розпочнеться спекотно. У перші три дні повітря прогріватиметься до +29…+30 градусів, уночі очікується +17…+19.

4–5.08 температура трохи знизиться до +26 вдень і близько +20 уночі, після чого 6–7 числа знову потеплішає до +28.

Найвідчутніше похолодання першої декади прогнозується на 8 число — лише +24 вдень і +16 уночі. 9-го буде близько +26, а 10 числа можливий дощ, через що денна температура опуститься до +20, нічна — до +14. Безхмарними стануть 2, 3, 6 і 7 серпня.

Погода на серпень 2026 у Києві: друга декада з 11 по 20 число

Друга декада розпочнеться зі змінної хмарності та +23 удень. 12 числа можливий ще один дощовий день із температурою близько +19 удень і +15 уночі — це буде найпрохолодніший період місяця.

Уже з 13 числа чекаємо на повернення літнього тепла: вдень +26…+30, уночі +17…+19. Найспекотніше буде 14 та 18.08 — до +29…+30. Сонце переважатиме 18–20.08.

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Якою буде погода у серпні 2026 в Києві: третя декада з 21 по 31 число

Третя декада принесе найбільш стійку погоду, оксамитовий сезон в столиці. З 21 по 31 серпня вдень очікується +26…+30 градусів, уночі +16…+19.

Лише 26.08 температура ненадовго знизиться до +22 удень і +16 уночі, після чого швидко повернуться комфортні +26…+27.

Опадів у цей період не видно, а більшість днів будуть сонячними або з невеликою кількістю хмар.

Загалом серпень обіцяє киянам та гостям столиці стовідсотково літню погоду, тож плануючи відпустку або вихідні, враховуй цей прогноз для безхмарного відпочинку.

А якщо плануєш відпочинок на природі, на озерах, читай також про прогноз погоди на серпень 2026 на Світязі — в нашому іншому матеріалі.

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