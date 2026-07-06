Масована атака на Київ 6 липня: 19 загиблих, десятки поранених та масштабні руйнування

Уночі 6 липня Росія знову здійснила атаку на Київ, спрямувавши на місто десятки ракет та сотні дронів.

Оновлено 7 липня об 11:48. За уточненими даними, під час атаки на Київ 6 липня загинули 19 осіб та ще понад 60 постраждали.

Атака на Київ 6 липня: 19 загиблих

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що атака на Київ 6 липня забрала життя 19 людей (18 дорослих та 12-річного хлопчика).

Ще 76 осіб (за даними ДСНС України — 61) постраждали. Семеро серед них — неповнолітні.

22 дорослих та двоє дітей наразі перебувають у стаціонарах лікарень.

7 липня у столиці оголошено День жалоби за загиблими. Місто припустить прапори та скасує всі розважальні заходи, щоб вшанувати пам’ять тих, чиє життя забрала атака на Київ.

Нічний терор Києва: ракета зруйнувала багатоповерхівку

Найбільше від ворожих влучань постраждав Подільський район. Як повідомляють у ДСНС, там ракета поцілила у дев’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши поверхи з п’ятого по дев’ятий.

Рятувальникам вдалося вивести на свіже повітря 17 мешканців, а ще 28 людей знімали з верхніх ярусів за допомогою автодрабин. Картина на місці подій жахлива: палаючі автівки у дворах, розбиті дахи та дим, що застилає район.

Не менш критична ситуація і в Дарницькому районі. Там уламки та прямі влучання спричинили пожежі у висотках.

В одному з 25-поверхових будинків вогонь охопив квартири на площі 150 квадратних метрів. В іншій 30-поверхівці полум’я розійшлося з 23 по 25 поверхи. Паралельно з цим екстрені служби працюють в Оболонському та Голосіївському районах, де також зафіксовані руйнування та займання нежитлових будівель.

Військові пояснюють такий масштаб руйнувань безпрецедентною кількістю засобів нападу.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог випустив по Україні 419 цілей. Основний удар прийняв саме Київ. Захисникам неба вдалося перехопити 363 об’єкти, серед яких 37 ракет та 326 ударних дронів. Проте, як зазначають військові, 29 балістичних ракет та 18 безпілотників все ж досягли цілей або спричинили руйнування внаслідок падіння уламків на 34 різних локаціях.

Фото в матеріалі: ДСНС.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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