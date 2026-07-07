Буданов відповів, чи може активна фаза війни завершитися у 2026 році

Керівник Офісу Президента заявив, що можливість завершення активної фази війни цього року залишається. Водночас, за його словами, нині сторони перебувають на етапі ескалації, після якого можливе повернення до переговорного процесу.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Буданов про переговори та завершення війни

За його словами, навесні переговорний процес розвивався досить активно, однак зараз ситуація змінилася.

— Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації, — пояснив він.

Буданов додав, що після нинішнього загострення може настати етап деескалації, який дозволить сторонам повернутися до діалогу, якщо вони будуть у цьому зацікавлені.

Чи можливі компроміси

Керівник ОП наголосив, що перебіг бойових дій і дипломатичні переговори нерозривно пов’язані між собою. Водночас він категорично відкинув можливість територіальних поступок.

— Територіальні компроміси в принципі неможливі. Взагалі без жодних варіантів, — заявив Буданов.

Він також висловив думку, що можливі зміни в українському законодавстві не здатні стати вирішенням конфлікту. Як приклад він навів питання російської мови, зазначивши, що подібні кроки не призведуть до повернення тимчасово окупованих територій.

На думку Буданова, змусити Росію припинити війну може лише спільна та скоординована робота міжнародних партнерів. Він зазначив, що ключову роль у цьому процесі відіграють Україна та Сполучені Штати. Водночас країни Європи також мають важливе значення, хоча, за словами очільника ГУР, їхній вплив на Росію є меншим.

Буданов підкреслив, що лише комплексне поєднання ситуації на полі бою та дипломатичних зусиль може наблизити завершення війни.

Головне фото: Кирило Буданов.

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