Буданов ответил, может ли активная фаза войны завершиться в 2026 году

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что возможность завершения активной фазы войны в этом году сохраняется. В то же время, по его словам, сейчас стороны находятся на этапе эскалации, после которого возможно возвращение к переговорному процессу.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Буданов о переговорах и завершении войны

По его словам , весной переговорный процесс развивался достаточно активно, однако сейчас ситуация изменилась.

— Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимализация эскалации, — пояснил он.

Буданов добавил, что после нынешнего обострения может наступить этап деэскалации, который позволит сторонам вернуться к диалогу, если они будут в этом заинтересованы.

Возможны ли компромиссы

Глава ОП, что ход боевых действий и дипломатические переговоры неразрывно связаны между собой. В то же время он категорически отверг возможность территориальных уступок.

— Территориальные компромиссы в принципе невозможны. Вообще без каких-либо вариантов, — заявил Буданов.

Он также выразил мнение, что возможные изменения в украинском законодательстве не способны стать решением конфликта. В качестве примера он привёл вопрос русского языка, отметив, что подобные шаги не приведут к возвращению временно оккупированных территорий.

По мнению Буданова, заставить Россию прекратить войну может только совместная и скоординированная работа международных партнёров. Он отметил, что ключевую роль в этом процессе играют Украина и Соединенные Штаты. В то же время страны Европы также имеют важное значение, хотя, по словам главы ГУР, их влияние на Россию является меньшим.

Буданов подчеркнул, что только комплексное сочетание ситуации на поле боя и дипломатических усилий может приблизить завершение войны.

Главное фото: Кирило Буданов.

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