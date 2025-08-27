Картинки на Всемирный день прощения: слова извинений, которые исцеляют сердце

Всемирный день прощения — это праздник-напоминание, который словно говорит: отпускать обиды полезно не только для других, но и для себя.

Как это сделать? Попросить извинения и отправить картинку-открытку тем, перед кем считаешь себя виновным, или тем, от кого сам ждешь прощения. Красивые картинки к празднику и проницательные слова для смс в материале.

Всемирный день прощения – в чем смысл праздника

Всемирный день прощения договорились отмечать 27 августа, хотя некоторые празднуют в первое воскресенье августа или 7 июля.

В этот день стоит сделать маленький, но важный шаг: простить тех, кто причинил боль, и извиниться перед теми, кого мы сами могли обидеть.

Не секрет, что прощение снимает стресс, дарит душевное спокойствие и укрепляет отношения, а религии всего мира считают его непременным условием душевной гармонии и духовного роста.

Отошли эти картинки с Днем прощения тем, кто тревожит твое сердце чувством вины. Хотя, случается, прощения требуют обе стороны конфликта, и праздник — подходящий момент для окончательного примирения.

Картинки и слова прощения к празднику

Искренне прощаю тебя и не держу в сердце обиды. Желаю нам обоим обрести внутреннее спокойствие и оставить позади прошлое.

***

С праздником, с Днем прощения! Я прощаю тебя и благодарю тебя за жизненный урок, который мы получили вместе. Пусть наши сердца будут свободны от боли, а души спокойны.

С Днем прощения! Хочу сказать тебе. что я принимаю то, что произошло. Пусть наше взаимное прощение станет началом обновленных и добрых отношений!

***

Мое сердце еще немного болит, но я должен освободиться от горечи и сделать шаг навстречу, прости меня и отпусти из сердца обиды! Сегодня День прощения, помиримся и забудем, что произошло.

Отпусти все, что тянет тебя вниз, и дай себе шанс на покой. Сегодня — день, чтобы прощать и просить прощения. С Всемирным днем ​​прощения!

***

Отпусти обиды, обними душой мир. Сегодня наш День прощения!

Говорят: прощать — дарить себе свободу. Простим друг друга и будем свободны от обид! С Днем прощения, подруга (друг)!

***

Пусть твое сердце станет легким, а душа спокойной. С Днем прощения!

Каждое прощение похоже на маленькое чудо, которое делает мир более теплым. Простим друг друга и пусть ветерок нежности и любви снова наполняет наши паруса! С Днем прощения тебя, любимый!

***

Прощение не делает нас слабыми — оно делает свободными. С Всемирным днем ​​прощения!

