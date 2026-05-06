Как сделать мак памяти своими руками к 8 мая: мастер-классы с видео и советы

Мак памяти на 8 мая — это символ почтения погибших во Второй мировой войне и всех жертв войны.
Он напоминает о хрупкости жизни и необходимости сохранять мир.
Как сделать мак памяти своими руками — советы и полезные видео в материале.
Как сделать цветок мак своими руками из бумаги
- Вырежь лепестки мака из красной бумаги или фетра: обычно 4–6 лепестков овальной формы с волнистым краем, можно сразу в форме восьмёрки.
- Сделай серединку: из чёрной бумаги, ткани или пуговицы сформируй круглую основу.
- Добавь тычинки — мелко нарезанные чёрные нитки или плотную бумагу вокруг серединки.
- Склей или сшей лепестки вокруг центра, формируя цветок.
- Закрепи снизу проволоку или шпажку как стебель, обмотав её зелёной бумагой или лентой.
- По желанию добавь листья из зелёной бумаги.
Как сделать брошь мак своими руками
- Из узкой чёрной полоски сделай махровую серединку. Для этого порежь ножницами её край, превратив его в бахрому.
- Из прямоугольника красного цвета вырежь лепестки. Каждый край сделай максимально волнистым.
- Осторожно заверни каждый лучик лепестка для создания дополнительного объёма.
- Плотно сверни серединку и присоедини к ней пять махровых лепестков, как на видео.
Как сделать мак своими руками из фетра
- Вырежь из фетра пять лепестков мака по шаблону, как на видео.
- Красной ниткой немного стяни нижние края каждого лепестка, слегка выгибая их.
- Сформируй из лепестков цветок, затянув петлю внутри.
- Сделай из чёрного фетра серединку.
- По желанию можно прикрепить стебель и добавить листья зелёного цвета.
Как сделать мак своими руками из бумаги
- Возьми красную и чёрную цветную бумагу, ножницы и клей.
- Вырежь из красной бумаги 2–3 одинаковых круга.
- Сложи каждый круг пополам несколько раз и обрежь края волной, чтобы получить лепестки.
- Разверни заготовки — получатся объёмные лепестки.
- Склей лепестки между собой, слегка смещая их, чтобы цветок был пышным.
- Из чёрной бумаги вырежь небольшой круг для серединки.
- Приклей серединку в центр цветка и немного надрежь края для эффекта тычинок.
- По желанию прикрепи цветок к шпажке или сделай из него брошь.
Откуда возникла традиция почитания погибших маками
Красный мак стал символом памяти о жертвах войн после Первой мировой войны. Идея происходит из стихотворения Джона Мак-Крея “На полях Фландрии”, где были слова:
В поле Фландрии между крестами
Качает ветер маки рядами,
Чтобы знали место, где мы есть… (перевод Натальи Безсоновой).
С 1920-х он стал официальным символом в США и Британии, а затем распространился по миру.
В Украине мак имеет и более давнее значение. Считается, что маки цветут там, где была пролита казацкая кровь. Они символизируют память, красоту и быстротечность жизни.
Источник фото: Рinteres.
