Как сделать мак памяти своими руками к 8 мая: мастер-классы с видео и советы

Мак памяти на 8 мая — это символ почтения погибших во Второй мировой войне и всех жертв войны.

Он напоминает о хрупкости жизни и необходимости сохранять мир.

Как сделать мак памяти своими руками — советы и полезные видео в материале.

Как сделать цветок мак своими руками из бумаги

Вырежь лепестки мака из красной бумаги или фетра: обычно 4–6 лепестков овальной формы с волнистым краем, можно сразу в форме восьмёрки.

Сделай серединку: из чёрной бумаги, ткани или пуговицы сформируй круглую основу.

Добавь тычинки — мелко нарезанные чёрные нитки или плотную бумагу вокруг серединки.

Склей или сшей лепестки вокруг центра, формируя цветок.

Закрепи снизу проволоку или шпажку как стебель, обмотав её зелёной бумагой или лентой.

По желанию добавь листья из зелёной бумаги.

Как сделать брошь мак своими руками

Из узкой чёрной полоски сделай махровую серединку. Для этого порежь ножницами её край, превратив его в бахрому.

Из прямоугольника красного цвета вырежь лепестки. Каждый край сделай максимально волнистым.

Осторожно заверни каждый лучик лепестка для создания дополнительного объёма.

Плотно сверни серединку и присоедини к ней пять махровых лепестков, как на видео.

Как сделать мак своими руками из фетра

Вырежь из фетра пять лепестков мака по шаблону, как на видео.

Красной ниткой немного стяни нижние края каждого лепестка, слегка выгибая их.

Сформируй из лепестков цветок, затянув петлю внутри.

Сделай из чёрного фетра серединку.

По желанию можно прикрепить стебель и добавить листья зелёного цвета.

Как сделать мак своими руками из бумаги

Возьми красную и чёрную цветную бумагу, ножницы и клей.

Вырежь из красной бумаги 2–3 одинаковых круга.

Сложи каждый круг пополам несколько раз и обрежь края волной, чтобы получить лепестки.

Разверни заготовки — получатся объёмные лепестки.

Склей лепестки между собой, слегка смещая их, чтобы цветок был пышным.

Из чёрной бумаги вырежь небольшой круг для серединки.

Приклей серединку в центр цветка и немного надрежь края для эффекта тычинок.

По желанию прикрепи цветок к шпажке или сделай из него брошь.

Откуда возникла традиция почитания погибших маками

Красный мак стал символом памяти о жертвах войн после Первой мировой войны. Идея происходит из стихотворения Джона Мак-Крея “На полях Фландрии”, где были слова:

В поле Фландрии между крестами

Качает ветер маки рядами,

Чтобы знали место, где мы есть… (перевод Натальи Безсоновой).

С 1920-х он стал официальным символом в США и Британии, а затем распространился по миру.

В Украине мак имеет и более давнее значение. Считается, что маки цветут там, где была пролита казацкая кровь. Они символизируют память, красоту и быстротечность жизни.

Источник фото: Рinteres.

