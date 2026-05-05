Праздники в июне 2026: календарь государственных и профессиональных дат

Этот месяц традиционно завершается большим государственным праздником, однако и до него в календаре немало важных дат.

Помни, что согласно законодательству, во время военного положения праздничные дни, которые приходятся на выходные, не переносятся на будние.

Чтобы ты не запутался в калейдоскопе событий, предлагаем ознакомиться с перечнем основных государственных праздников месяца:

06.06 — День журналиста. Время поблагодарить тех, кто держит информационный фронт

В Украине этот праздник связан со вступлением страны в Международную федерацию журналистов в 1992 году. Сегодня он приобрёл новый смысл — журналисты фактически работают как часть обороны, документируя войну в режиме реального времени.

07.06 — День работников местной промышленности, а также День работников водного хозяйства

Мало кто знает, но именно эти отрасли часто поддерживают экономику малых городов. А работа водников во время войны стала критически важной: они восстанавливают дамбы, каналы и водопроводы после разрушений.

14.06 — День работников текстильной и лёгкой промышленности

Украинские производители лёгкой промышленности после 2022 года массово переориентировались на военные нужды: от формы до снаряжения. Многие предприятия работают в несколько смен, чтобы закрывать потребности фронта.

21.06 — День медицинского работника и День отца. Чрезвычайно важное воскресенье, чтобы обнять пап и поблагодарить медиков за спасённые жизни

Это одна из немногих дат, где сочетаются профессия и семья. Символично, что именно медики часто спасают жизни чьих-то отцов, а сами врачи нередко работают, не имея возможности увидеть собственные семьи.

28.06 — День Конституции Украины. Наш ключевой государственный праздник

Это единственный государственный праздник, закреплённый непосредственно в Конституции. Основной закон принимали непрерывно почти сутки — так называемую конституционную ночь, которая стала одним из самых напряжённых моментов в истории парламента.