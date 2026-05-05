Праздники в июне 2026: календарь государственных и профессиональных дат

Лето 2026 года Украина встречает в рабочем ритме. Хотя из-за военного положения понятие дополнительный выходной временно исчезло из нашего быта, знаковые даты никуда не делись. Июнь — это месяц, когда мы благодарим врачей, журналистов, родителей и вспоминаем об основном законе нашей страны.
Мы подготовили актуальный календарь государственных праздников на июнь 2026, чтобы ты мог заранее запланировать поздравления для близких и коллег.
Государственные праздники в июне 2026
Профессиональные и международные праздники в июне 2026
Кроме больших государственных дат, июнь переполнен днями специалистов разных сфер — от экономистов до аграриев. Весь календарь профессиональных праздников на июнь 2026 выглядит следующим образом:
- 01.06 — торжественная дата грузового перевозчика и чествование таможенника и социолога;
- 03.06 — Всемирное событие велосипедистов;
- 04.06 — торжество хозяйственных судов Украины, а также профессиональное время консультантов по управлению;
- 07.06 — торжество мелиоратора;
- 12.06 — Праздник специалистов фондового рынка Украины;
- 13.06 — профессиональная дата мебельщика (неофициальное, но популярное событие отрасли);
- 18.06 — чествование участкового офицера полиции и праздник агрономов;
- 19.06 — дата фермера;
- 23.06 — торжество государственной службы Украины;
- 24.06 — профессиональное событие бизнес-аналитика и визажиста;
- 25.06 — чествование таможенника Украины и международная дата моряка;
- 27.06 — праздник изобретателя и рационализатора;
- 28.06 — торжество молодежных и детских общественных организаций.
Не забывай и о международном контексте: 5 июня — Всемирный день окружающей среды, а 14 июня — День донора крови.
Планируя свой график, учитывай то, что государственные дни в июне 2026 года не дают дополнительного отдыха: всего в месяце будет 22 рабочих дня и 8 выходных (субботы и воскресенья). Тем не менее каждая из этих дат — прекрасный повод вспомнить о тех, кто ежедневно работает ради нашей общей победы.
