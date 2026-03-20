Дни города в Украине в 2026 году: когда и как будут праздновать — полный календарь

Мы любим праздновать День города и потому, что это повод погрузиться в праздничную атмосферу и с гордостью почувствовать себя частью городской общины, и потому, что это хорошая возможность провести время с друзьями и близкими.
В последние годы праздники проходят в сдержанном формате, ведь большие скопления людей во время войны могут стать целью для врага. Но несмотря на опасность, мы помним наши Дни города и надеемся, что придет время — и мы будем праздновать их под мирным небом.
Когда Дни города 2026 в Украине — мы собрали для тебя актуальную информацию.
Когда празднуют День города 2026 большие города Украины
Дни города: май 2026
- Львов — 2 мая (первая суббота мая)
- Ивано-Франковск — 7 мая
- Киев — 31 мая (последнее воскресенье мая)
Дни города: июнь 2026
- Черкассы — 7 июня 2026 (первое воскресенье июня)
- Симферополь — 7 июня 2026 (первое воскресенье июня)
Дни города: июль 2026
Полтава — 12 июля 2026
Дни города: август 2026
- Харьков — 23 августа 2026
- Тернополь — 28 августа 2026
- Донецк — 30 августа 2026
- Ровно — 30 августа 2026 (последнее воскресенье августа)
Дни города: сентябрь 2026
- Одесса — 2 сентября 2026
- Винница — 12 сентября 2026 (вторая суббота сентября)
- Житомир — 12 сентября 2026 (вторая суббота сентября)
- Луганск — 12 сентября 2026 (вторая суббота сентября)
- Николаев — 12 сентября 2026 (вторая суббота сентября)
- Луцк — 12 сентября 2026 (суббота) и 13 сентября 2026 (воскресенье)
- Днепр — 13 сентября 2026 (воскресенье, вторая неделя сентября)
- Чернигов — 21 сентября 2026
- Кропивницкий — 19 сентября 2026 (третья суббота сентября)
- Херсон — 19 сентября 2026 (третья суббота сентября)
- Хмельницкий — 27 сентября 2026 (последнее воскресенье сентября)
Дни города: октябрь 2026
- Запорожье — 3 октября 2026 (первая суббота октября)
- Черновцы — 3 октября 2026 (первая суббота октября)
- Ужгород — 4 октября 2026 (первое воскресенье октября)
