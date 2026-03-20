Дни города в Украине в 2026 году: когда и как будут праздновать — полный календарь

Мы любим праздновать День города и потому, что это повод погрузиться в праздничную атмосферу и с гордостью почувствовать себя частью городской общины, и потому, что это хорошая возможность провести время с друзьями и близкими.

В последние годы праздники проходят в сдержанном формате, ведь большие скопления людей во время войны могут стать целью для врага. Но несмотря на опасность, мы помним наши Дни города и надеемся, что придет время — и мы будем праздновать их под мирным небом.

Когда Дни города 2026 в Украине — мы собрали для тебя актуальную информацию.

Когда празднуют День города 2026 большие города Украины

Дни города: май 2026

Львов — 2 мая (первая суббота мая)

Ивано-Франковск — 7 мая

Киев — 31 мая (последнее воскресенье мая)

Дни города: июнь 2026

Черкассы — 7 июня 2026 (первое воскресенье июня)

Симферополь — 7 июня 2026 (первое воскресенье июня)

Дни города: июль 2026

Полтава — 12 июля 2026

Дни города: август 2026

Харьков — 23 августа 2026

Тернополь — 28 августа 2026

Донецк — 30 августа 2026

Ровно — 30 августа 2026 (последнее воскресенье августа)

Дни города: сентябрь 2026

Одесса — 2 сентября 2026

Винница — 12 сентября 2026 (вторая суббота сентября)

Житомир — 12 сентября 2026 (вторая суббота сентября)

Луганск — 12 сентября 2026 (вторая суббота сентября)

Николаев — 12 сентября 2026 (вторая суббота сентября)

Луцк — 12 сентября 2026 (суббота) и 13 сентября 2026 (воскресенье)

Днепр — 13 сентября 2026 (воскресенье, вторая неделя сентября)

Чернигов — 21 сентября 2026

Кропивницкий — 19 сентября 2026 (третья суббота сентября)

Херсон — 19 сентября 2026 (третья суббота сентября)

Хмельницкий — 27 сентября 2026 (последнее воскресенье сентября)

Дни города: октябрь 2026

Запорожье — 3 октября 2026 (первая суббота октября)

Черновцы — 3 октября 2026 (первая суббота октября)

Ужгород — 4 октября 2026 (первое воскресенье октября)

Читай также про День города Ивано-Франковск — чем известно празднование.

