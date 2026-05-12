Атака дронов после “перемирия”: взрывы в Киеве, Днепре и Житомире, есть разрушения

В ночь на 12 мая Россия совершила масштабную воздушную атаку. По данным Воздушных сил, враг выпустил 216 дронов, из которых 192 были уничтожены. Тем не менее, попадания и падения обломков зафиксированы в нескольких областях.

Взрывы в Киеве сегодня и последствия в области

Ночь для жителей столицы была беспокойной — взрывы в Киеве были слышны в нескольких районах, в частности в Оболонском.



Обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки и вызвали пожар, который потушили жильцы дома, — сообщили в полиции Киева.

Не менее напряженной была ситуация в регионе. Взрывы в Киевской области привели к разрушениям в Фастовском районе, где пострадал детский сад и частный сектор.

Взрывы в Киеве сегодня и в Киевской области: детали

В КОВА подчеркнули, что на местах работают все службы для фиксации ущерба.

Российские удары в Днепре сегодня ночью: последствия

Также сообщалось о мощных взрывах в Днепре ночью. Целью врага стала транспортная инфраструктура. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что во время атаки пострадал железнодорожник:

Осколками был травмирован машинист, когда тот направлялся в укрытие.

Также повреждены локомотив и железнодорожные полотна, однако движение поездов оперативно восстанавливают.

Обстрел Харьковщины и Житомира

Враг продолжает терроризировать восточные и центральные регионы. Взрывы в Харьковской области зафиксированы в поселке Великий Бурлук и селе Безруки. По данным ГСЧС, из-за ударов беспилотников загорелся автобус, а также грузовой автомобиль на территории одного из предприятий.

В Житомире повреждены несколько жилых домов и автомобили. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Местная власть заверяет, что пострадавших нет, а специальные службы уже проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Разрушения в Николаевской области: энергосистема под угрозой

Южные регионы также оказались под ударом. Россия обстреляла Николаевскую область. Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг попал в энергетические объекты:

Есть обесточивание населенных пунктов. Без пострадавших.

В целом, несмотря на высокую эффективность ПВО, 25 дронов смогли достичь целей или нанести ущерб при падении обломков. Энергетики и коммунальщики работают над ликвидацией последствий по всей стране.

