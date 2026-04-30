Массированная атака на Одессу: под ударом были многоэтажки и детсад, 20 пострадавших

Ночь на 30 апреля 2026 стала для Одессы очередным испытанием. Российские войска совершили несколько волн массированных атак ударными беспилотниками, целясь исключительно в жилые кварталы и гражданские объекты города.

Ночной обстрел Одессы 30 апреля: последствия атаки на город

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, количество пострадавших по состоянию на утро возросло до 20 человек. Среди раненых — граждане от 17 до 70 лет.

Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации, где врачи борются за их жизнь. Еще один человек госпитализирован в травматологическое отделение, другим оказали помощь на месте или направили на амбулаторное лечение.

Наибольший урон враг нанес Приморскому району города. В результате попадания и падения обломков сбитых дронов возникли масштабные пожары на верхних этажах и крышах 17-этажного и пятиэтажного жилых домов.

Спасателям ГСЧС удалось оперативно локализовать огонь, однако значительные повреждения получила частная застройка в историческом центре Одессы. Отдельным актом террора стало разрушение здания детского сада, повреждение гостиницы, торгового центра и ряда административных помещений.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские помещения и гаражный кооператив, что также сопровождалось возгораниями.

