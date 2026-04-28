Силы обороны атаковали НПЗ в Туапсе третий раз за месяц — подробности

В ночь на 28 апреля 2026 года Силы обороны Украины провели очередную масштабную операцию, направленную на подрыв военно-экономического потенциала агрессора. Ключевой целью снова стал нефтеперерабатывающий завод компании Роснефть в Туапсе (Краснодарский край РФ).

Это уже третья успешная атака на данное предприятие за последние две недели — предыдущие удары были нанесены 16 и 20 апреля. Операцию провели специалисты Сил беспилотных систем, в частности операторы 1 отдельного центра и 413 полка Рейд в тесном взаимодействии с ССО, СБУ и ГУР МО Украины.

Последствия атаки украинских БПЛА на НПЗ в Туапсе

По данным Генерального штаба, на территории объекта зафиксированы многочисленные попадания ударных БпЛА, что повлекло за собой новые масштабные пожары. OSINT-аналитики подтверждают по меньшей мере три очага возгорания в тех зонах завода, которые не пострадали во время предыдущих налетов.

Ситуация в Туапсе приобрела критический характер для местной инфраструктуры: из-за близости промышленной зоны к жилым кварталам российские власти объявили эвакуацию жителей улиц Пушкина и Кошкина. Роспотребнадзор призвал население не открывать окна и использовать респираторы из-за сильного задымления.

Следует отметить, что после атаки 20 апреля завод уже остановил свою единственную установку переработки нефти мощностью 12 миллионов тонн в год, а общее количество уничтоженных резервуаров за месяц достигло 24 единиц.

Это предприятие является стратегически важным для обеспечения топливом оккупационной группировки войск на территории Украины.

Параллельно с ударом по НПЗ украинские воины поразили радиолокационную станцию ​​радиотехнического батальона Ай-Петри в районе поселка Охотничье во временно оккупированном Крыму.

За прошедшие сутки интенсивность огневого воздействия сохранялась и на других участках фронта: подразделения ВСУ успешно атаковали командно-наблюдательные пункты противника вблизи Молочанска и Успеновки, склад материально-технических средств в районе Кирилловки, а также пункт управления БпЛА в окрестностях Голой Пристани Херсонской области.

Массированные удары по скоплениям живой силы врага были зафиксированы в районах Великой Новоселки Донецкой области и Старобогдановки на Запорожье.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!