День донора 2026: интересные факты об выбранной дате и донорстве

Донорство крови спасает сотни жизней каждый день. Сейчас в Украине очень необходима донорская кровь, ведь спасает жизнь как тех, кто болен или получил серьезные травмы в результате обстрелов. Безценна донорская кровь и для раненых военных.

Читай, когда День донора 2026 и почему выбрали этот день.

День донора 2026

В мае 2005 года во время Всемирной ассамблеи здравоохранения представители министерств здравоохранения разных стран мира единогласно приняли резолюцию, подтверждающую их поддержку добровольного донорства. Согласно этому документу, было решено ежегодно отмечать Всемирный день донора крови — 14 июня.

Именно в этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский ученый, открывший группы крови человека, что стало революционным прорывом в медицине.

В 2026 году дата Дня донора не изменилась. Этот день будет проходить по всему миру под координацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также при поддержке таких международных структур как Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, Международное общество по переливанию крови и Международная федерация организаций доноров крови.

Донорство: интересные факты

Донорство имеет много разных аспектов, которые следует знать:

одна донация может спасти до трех жизней. Кровь разделяют на компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму, которые используются для разных пациентов;

группа крови Ландштейнера (открытие системы AB0 в 1901 году) позволила проводить безопасные переливания и кардинально снизила риски в медицине;

менее 10% населения в большинстве стран являются активными донорами, хотя потребность в крови — постоянная;

кровь невозможно изготовить искусственно. Донорская кровь — единственный способ обеспечить ее наличие в больницах;

процедура донации занимает около 10 минут, а организм полностью восстанавливается через 1-2 дня.

Если тебе интересна эта тема, и ты хочешь узнать больше об этом процессе, ранее мы рассказывали, что нужно знать о донорстве крови.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!