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День донора 2026: интересные факты об выбранной дате и донорстве

Богдана Макалюк, журналист сайта 14 июня 2026, 08:00 2 мин.
День донора 2026
Фото Unsplash

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