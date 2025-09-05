Тысячи донаций: как украинцы делились кровью ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украина получила еще одно доказательство силы — в готовности людей делиться кровью.

Общенациональная кампания донорства, организованная телемарафоном Єдині новини и Украинским центром трансплант-координации, собрала тысячи донаций по всей стране.

Донорская кампания ко Дню Независимости: результаты

Цель кампании: показать, что донорство — не разовая акция, а культура регулярной помощи.

Каждая донация усиливает возможности госпиталей и стабилизирует запас крови для военных и гражданских пациентов по всей стране.

В период с 18 по 31 августа украинцы осуществили 14 690 донаций крови и тромбоцитов — на 12% больше, чем в прошлом году за тот же отрезок времени.

Именно такая динамика позволяет уверенно закрывать потребности госпиталей, отмечает заместитель генерального директора СГУ Украинский центр трансплант-координации Александр Сергиенко.

— Украинцы на протяжении всего широкомасштабного вторжения активно сдают кровь, за что им очень большая благодарность. И эта тенденция, сдавать кровь на регулярной бесплатной основе, сохраняется все это время.

Благодаря этому Украина стабильна в самообеспечении крови и компонентами крови и, в частности, удовлетворяет все заказы сил безопасности и сил обороны, которые поступают.

К инициативе присоединились ведущие, журналисты, редакторы, операторы и многие другие коллеги с каналов-изготовителей марафона.

Донать кровь, не останавливайся!

Кампания ко Дню Независимости стала символом единства: тысячи донаций добавили сил госпиталям и спасли не одну жизнь. Однако донорское движение не может ограничиваться двумя неделями августа — оно нуждается в постоянной поддержке.

Узнать, где можно сдать кровь в твоем городе, можно на сайте Українського центру трансплант-координації. Там доступна интерактивная карта пунктов приема крови.

Часто возникает вопрос: могу ли я стать донором крови и есть ли какие-то противопоказания? Вікна-Новини собрали всю необходимую информацию, а именно: кто может стать донором крови, существуют ли противопоказания и с какого возраста можно сдавать кровь.

