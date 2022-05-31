Можно ли купить кровь или заморозить ее дома? Неудобные вопросы о донорстве, которые мы задали вместо тебя

В начале полномасштабной войны украинцы бросились в центры переливания крови, чтобы помочь стране хотя бы таким образом. Но впоследствии количество желающих сдать кровь снова снизилось.

Да и мифы, которыми окутана тема донорства крови, для многих действуют, как предохранитель. К примеру, о том, что доноры могут “легко подхватить СПИД” или сдавать кровь есть смысл только тем, у кого она “универсальная”. Действительно ли бывает универсальная группа крови и влияют ли донации крови на омоложение организма, мы расспросили у координатора всеукраинской платформы ДонорUA Людмилы Линник.

— Можно ли купить кровь для переливания?

— Кровь невозможно произвести на заводе, это уникальная жидкая ткань. Сдать ее может только один человек для другого, поэтому на сегодняшний день законных способов купить кровь в Украине нет.

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— Могу ли я заморозить кровь дома?

— Вы можете заморозить кровь дома и использовать ее на кровяную колбасу.

Человеческая кровь не замораживается, ее разделяют на компоненты — эритроцитарная масса, плазма и тромбоцитарная масса.

Эритроциты — это красные кровяные тельца, отвечающие за транспорт гемоглобина. Их не замораживают.

Если их заморозить, они погибнут.

Их хранят при определенной температуре в соответствующем консерванте от 28 до 42 дней.

Если эту эритроцитарную массу не использовали, ее утилизируют.

Плазму крови замораживают. Есть такое понятие, как карантинизация плазмы. Шесть месяцев ее выдерживают замороженную в карантине, через полгода проводят повторное тестирование. Если не обнаружено никаких возбудителей, вирусов, заболеваний, то ее могут использовать для переливания пациентам.

Понятно, что дома никто не может изготовить плазму, потому что это сложный высокотехнологичный и дорогостоящий процесс.

— Существует ли искусственная кровь и можно ли ее переливать человеку?

— Сейчас учёные начали работать над так называемыми заменителями крови. Это не полноценная искусственная кровь, это ее заменители.

Основная функция крови — транспортная. То есть кровь должна донести питательные вещества и кислород к тканям и клеткам человеческого организма.

Сейчас ученые выработали такое лекарство, которое вместо крови транспортирует кислород к тканям, но на самом деле ни одна медицина мира, даже самая развитая, не пришла к тому, чтобы полностью и даже частично отказаться от переливаний.

В настоящее время человеческую кровь невозможно заменить ничем на 100%.

— Почему людям нельзя переливать кровь от животных? Делают же пересадки сердечных клапанов, почки от свиньи.

— Это вопрос к исследователям крови, но даже вопрос пересадки почки от свиньи пока достаточно дискуссионный.

Но если чисто в теории это рассматривать, то задача почки — отфильтровать кровь, вывести из организма вредные вещества. Задача крови несколько иная, состав крови другой. Это просто несравнимые вещи.

— Почему нельзя переливать кровь одного резуса, но разных групп?

— Если простыми словами, потому что будет резус-конфликт и кранты. Различные группы крови несовместимы.

Раньше было понятие “универсальная группа крови”, которую можно кому-то лить. Сейчас такое переливание крови вообще не делают.

Переливают четко: группа — на группу, резус — на резус. Все.

Все остальное потенциально опасно для здоровья реципиента. Резус-конфликт — это серьезно.

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— Многие люди считают, что сдавать кровь опасно, потому что якобы можно подхватить СПИД. Давайте вместе разрушим этот миф.

— В центре крови используются абсолютно стерильные одноразовые системы. Неважно, что человек сдает — плазму, тромбоциты, эритроциты — его подключают к одноразовой системе, которая распаковывается в присутствии пациента, с которой никто не контактировал. Врач работает в стерильных перчатках и так далее, и так далее.

Другое дело, когда у человека забрали кровь и ее кому-то переливают — тогда заразиться СПИДом можно, но это случается один раз на сто миллионов случаев (условно — ред.).

Кровь тестируют, но есть такое понятие, как серонегативное окно — когда человек уже инфицирован, но ни одна тест-система мира этого не покажет.

Поэтому, для того чтобы избежать инфицирования пациента (не донора!), есть много противопоказаний. К примеру, шесть месяцев после татуирования, пирсинга, операции нельзя сдавать кровь. Потому что во время татуировки тебя могли заразить СПИДом. Ты об этом не знаешь, тест-системы еще не показывают, но ты уже заразен. Поэтому так много противопоказаний.

Донор в этом случае не рискует ничем. Люди, которые верят в этот миф, просто малообразованны.

— Почему нельзя сдавать кровь после удаления зуба?

— После удаления зуба нельзя сдавать кровь десять дней. Чисто теоретически в стоматологии нас тоже могут заразить.

Но СПИД — это какая-то этакая страшилка из 90-х. На самом деле, гепатит В и С гораздо более распространены и опасны.

Гепатитом можно заразиться у стоматолога, на маникюре, но его сейчас, по всей видимости, делают 95% женщин. И всякий раз, когда женщины делают маникюр, они потенциально рискуют заразиться гепатитом.

— Говорят, что нельзя сдавать кровь во время менструации. Это действительно так?

— Согласно новому протоколу, менструация не является противопоказанием для донорства. В предыдущем медицинском протоколе было написано, что пять дней до менструации, во время менструации и пять дней после менструации сдавать кровь нельзя. Сейчас есть новый протокол допуска к донорству, где менструация вообще не упоминается.

Но большинство центров крови пока все равно работают по старому протоколу и женщин во время менструации не принимают.

К этому следует подходить рационально. Менструации бывают разные. Бывает, когда женщина не может с постели встать, потому что у нее они болезненные, обильные, интенсивные и так далее. А бывают такие, что если бы не нужно было менять средство гигиены, женщина бы и не знала, что у нее критические дни. Всё очень индивидуально.

Если у женщины менструации умеренные, нормальные, она хорошо себя чувствует, у нее нет побочных эффектов в виде боли — тогда, пожалуйста, можно сдавать кровь.

Во время менструации женщина теряет максимум 30 мл крови — это ничтожное количество, на самом деле. И выделения — это слизистая, это не кровь.

Но нужно смотреть по состоянию организма. Если женщина склонна к анемиям, например, или после менструации чувствует себя истощенной, ослабленной, конечно же, лучше дождаться, пока организм и гормональный фон восстановятся.

Но в принципе это не противопоказание. С полным перечнем противопоказаний для донорства крови можно ознакомиться здесь.

— Существует тезис о том, что у доноров крови после процедуры ослаблен иммунитет и человек после этого может легко заболеть. Правда ли это?

— Нет, это совсем не правда. Скорее, с точностью до наоборот. 100% подтвержденных наукой фактов о том, что донорство укрепляет иммунитет, нет, но субъективные наблюдения работников центров крови подтверждают: люди, сдающие кровь регулярно, болеют гораздо меньше.

Наш организм очень умный. Кровь течет по венам, по сосудам, по артериям, и когда мы теряем кровь посредством донорства, организм понимает, что ему нужно очень быстро наполнить кровяное русло. Происходит отток крови от внутренних органов: печень, легкие, почки и так далее, чтобы быстрее наполнить кровяное русло, чтобы организм успокоился, что с ним все хорошо.

Это и приводит к так называемому омоложению организма. Перезапуск, перезагрузка всех внутренних систем.

Это способствует улучшению иммунитета, работы внутренних органов.

Более того, доноры — это люди, которые априори ведут здоровый образ жизни: правильно питаются, не употребляют алкоголь (поскольку нельзя сдавать кровь, если злоупотребляешь алкоголем), не употребляют жирную пищу и так далее, и тому подобное.

Доноры — это в принципе здоровые люди.

Но чтобы была прямая связь между донорством крови и укреплением или наоборот снижением иммунитета — это пока не доказано.

— “У меня “неполезная” кровь, потому что я ем много фастфуда и сладкого. Потому и не сдаю кровь”. Это тоже миф?

— Человек может употреблять все что угодно. Единственное — он должен придерживаться диеты донора за 48 часов до донорства.

К перечню блюд, которые не следует употреблять перед донорством крови, относим фастфуд, жареную пищу, копченое, острое, жирное мясо, молочную продукцию, яйца (белкосодержащие продукты) и другое.

Это такая углеводная растительная диета, постная. Хотя мясо можно, но нежирных сортов и отварное.

Очень важный момент. Очень часто доноры, особенно начинающие, об этом забывают. Когда мы идем сдавать анализ крови, нужно идти на голодный желудок. Но когда мы говорим о сдаче крови как донора, обязательно нужно позавтракать с соблюдением диеты донора (это может быть каша на воде, печенье, тосты без масла и сыра).

На голодный желудок сдавать кровь нельзя. Элементарно, донору станет плохо.

Слабость, тошнота, головокружение, даже обморок — такие последствия донорства на голодный желудок.

Кроме того, донорам следует соблюдать питьевой режим перед процедурой — употреблять накануне и в день кровосдачи достаточно жидкости.

— Могут ли курильщики быть донорами крови?

— Курильщики могут быть донорами крови.

Единственное предостережение — нужно воздержаться от курения за два часа до и два часа после донорства.

Это воздержание важно для самого донора, потому что даже по наблюдениям: если человек сдал кровь и сразу вышел и закурил — он может потерять сознание. Курение вызывает сужение сосудов, а организм после донорства “чуть-чуть на стрессе” и пытается заполнить кровяное русло. Поэтому курение дает избыточную нагрузку на организм после донорства.

Алкоголь — нужно воздержаться от потребления за 48 часов, а лекарств — за 72 часа.

— Сколько времени в среднем необходимо организму, чтобы восстановиться после донорства крови?

— Если мы говорим о восстановлении сил, энергии и так далее — есть доноры, которые сдали кровь и поскакали заниматься спортом. А есть те, кому нужно полежать, поберечь себя, не заниматься спортом. Всё очень индивидуально.

Кстати, по закону следующий день после донорства крови — выходной.

Что касается восстановления крови. Если человек сдает плазму, то уже через две недели он снова может сдавать кровь.

Цельную кровь он может повторно сдавать через 60 дней.

Это тот безопасный интервал, когда кровь полностью восстанавливается и приобретает такое количество и такой объем, восстанавливается уровень гемоглобина, что человек может стать донором повторно безопасно. Теоретически он может и раньше, но здесь есть риск для самого донора.

После сдачи плазмы уже через 14 дней можно в следующий раз сдавать плазму. То же самое касается и донорства тромбоцитарной массы.

— Как помочь организму восстановиться после донорства крови?

— Здесь речь идет в первую очередь о правильном и сбалансированном питании, вот и все.

Какого-либо особого или усиленного питания не нужно. Когда-то ходили мифы о том, что донору нужно пить красное вино или есть сырую печень — это совершенно не имеет никакого отношения к здоровью. Если хочется, ешьте, конечно, но это не ускорит восстановление организма после кровосдачи.

Конечно, если донор сегодня сдаст кровь, а завтра решит зайти в лечебное голодание или суровый пост, скорее всего, восстанавливаться он будет медленнее.

Опять же, наш организм очень умный. Когда нам чего-то не хватает, организм это пополнит.

— Как в условиях войны узнать, где есть потребность в донорской крови?

— Центры переливания крови есть практически в каждом областном центре и очень часто при районных больницах.

Но во время войны система крови, службы крови — государственная тайна, а центры крови — режимные объекты.

Сейчас единственный эффективный способ — зарегистрироваться донором резерва на сайте donor.ua.

Как стать донором крови? Зайти на сайт donor.ua. Открыть окошко регистрации. Указать свои ФИО, пол, группу крови и город. Зайти в персональный кабинет и проверить, нужна ли твоя кровь. Когда в твоем городе нужна кровь, высвечивается специальная кнопка. Следить за адресной рассылкой для доноров. Когда возникнет дефицит определенных групп крови, ты получишь сообщение с адресом центра крови.

— Какая ситуация с кровью сейчас? Хватает ли доноров и снизилась ли потребность в донорской крови по сравнению с началом войны?

— Мы столкнулись с тем, что в феврале – марте была массовая волна. Доноры массово шли, штурмовали центры крови, их принимали круглосуточно. Были очереди, скандалы, доходило до истерик. Все шли на хайпе. Кто-то в телевизоре брякнул: если не можете воевать, идите сдавать кровь. Все дружно встали и пошли сдавать кровь.

Это совершенно нездоровая ситуация, потому что крови нужно столько, сколько нужно.

Ее невозможно заготовить больше, чем можно законсервировать, сохранить и затем выдать. У крови очень маленький срок годности.

Центры крови были вынуждены ограничивать доноров, не допускать к донорству, разворачивать людей, просить прийти позже.

Сейчас этот ажиотаж пропал настолько, что мы снова кое-где скатились к дефицитам крови.

Но я скажу так: в Украине дефицит крови был всегда. И кровь нужна всегда, не только когда в стране военное положение.

Люди иногда очень сильно разочаровываются, когда узнают, что на самом деле 90-95% крови пойдет не военным, а гражданскому населению, потому что никто не отменял рак, осложненные роды, автокатастрофы, бытовые или производственные травмы.

Это пациенты, нуждающиеся в крови. Да, военные тоже, но они просто прибавились.

— Каким должно быть донорство? Ваш месседж для всех желающих стать донорами крови.

Донорство должно быть сознательным, разумным, рациональным и планируемым. Не раз в жизни, когда случается что-то вроде войны.

Самый ценный донор — это донор регулярный, который приходит сдавать кровь хотя бы два – три раза в год. Мы знаем, что этот человек точно обследован, ничем не болеет, здоров, ведет активный образ жизни и такая кровь безопасна.

Читай подробнее, как стать донором крови, по ссылке и участвуй в донациях. Это на самом деле спасает жизни!

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