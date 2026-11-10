Когда укрывать розы на зиму: особое внимание к отдельным сортам

Розы – красивые и привередливые цветы, поэтому нужно знать, когда их укрывать для зимовки и как правильно это сделать.

Если придерживаться простых рекомендаций по срокам и температуре, эти цветы будут радовать своим цветением до наступления холодов.

Больше о том, когда укрывать розы на зиму, читай в материале.

Когда укрывать розы на зиму в Украине: что нужно знать

Если спросить садоводов, когда укрывать розы на зиму, ответ будет единодушным — в конце осени. Ноябрь — идеальный месяц для этой задачи.

Однако в регионах, где прохладнее, это лучше сделать раньше. На Юге, соответственно, позже.

Впрочем, решающим фактором остается погода. Для большинства роз вредна ночная температура воздуха -5°С.

Вот главные “сигналы”, указывающие на необходимость утепления роз:

ночные заморозки;

опавшие или пожелтевшие листья;

потемневшие стебли растений;

промерзание поверхности грунта.

Не нужно укрывать розы раньше времени. Если сделать это в теплую погоду, то влажная и повышенная температура повлечет за собой выпревание побегов и развитие плесени.

Когда укрывать розы осенью: какие сорта нуждаются в особом утеплении

Не всем видам роз нужно одинаковое укрывание. К примеру, существуют морозостойкие сорта, которые переносят зиму лучше. И наоборот, есть виды, требующие особого внимания, а именно:

плетистые розы;

чайно-гибридные;

флорибунди;

грандифлоры.

Плетистые розы

В этом случае в защите нуждаются именно длинные побеги роз. Их необходимо осторожно снять с опоры, приложить к земле и укрыть. Если это сделать не удается, то лучше обернуть плетистые побеги дышащим материалом.

Чайно-гибридные

Эти розы чувствительны к морозам, поэтому для их утепления часто используют накрытие. Можно создать мини-теплицу, созданную из каркасов и агроволокна, или шалаш из взбитых дощечек.

Мульчирование листьями или корой подходит только для строгой зимы.

Флорибунды

Некоторые сорта этой группы роз хорошо переносят зиму, другие нужно тщательно утеплять. Достаточно следовать советам садоводов и учитывать характеристики своего сорта.

Грандифлоры

Указанный вид цветов также имеет высокие побеги, как и плетистые. Поэтому садоводы прежде всего защищают основание куста и нижнюю часть стеблей. Используйте дышащие материалы для обертывания. Избегайте плотного полиэтилена, так как может образоваться конденсат, что в свою очередь приведет к запреванию растения.

Отметим, что в усиленном утеплении нуждаются и молодые розы, независимо от сорта. Первый год после посадки особенно важен, ведь растение должно успеть укорениться.

Раньше мы рассказывали о простых правилах подготовки роз к зимовке. Как и чем утеплять эти цветы, читай в материале.

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