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Релиз GTA 6 — когда ждать выхода игры и о чем ее новый расширенный геймплей

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 октября 2026, 17:30 3 мин.
gta vi дата выхода
Фото Depositphotos

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