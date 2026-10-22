Релиз GTA 6 — когда ждать выхода игры и о чем ее новый расширенный геймплей

Компания Rockstar Games официально сообщила о второй задержке релиза Grand Theft Auto 6. Игра, которую с нетерпением ждали миллионы геймеров, теперь выйдет 19 ноября 2026 на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Читай в материале о причинах переноса даты релиза и о презентованном 27 августа 2026 года новом Grand Theft Auto VI: An Extended Look, который дает представление о ее геймплее.

GTA 6 дата выхода — что известно

В официальном сообщении на сайте Rockstar Games студия извинилась перед фанатами:

Мы сожалеем, что добавляем дополнительный час к тому, что мы понимаем, было долгим ожиданием, но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру на уровне шлифования, которого вы ожидаете и заслуживаете.

Для Украины релиз пройдет одновременно с глобальным: на консолях PS5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК ожидается позже, как и в предыдущих частях. Локализация на украинском языке не подтверждена, но Rockstar традиционно поддерживает региональные версии.

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В центре истории — Джейсон Дюваль и Люсия Каминос, которых втянули в криминальный заговор в вымышленном штате Леонида. Им придется действовать сообща, чтобы справиться с опасными ситуациями и получить шанс на лучшую жизнь. Основной локацией станет Вайс-Сити, но игроки смогут исследовать и другие части Леониды. В трейлере есть все: автомобильные погони, перестрелки, ограбления. Впечатляют локации — от неоновых улиц Вайс-Сити до пляжей, островов и других территорий штата.

В игре также появится большое количество второстепенных персонажей, каждый со своими историями и занятиями. Rockstar Games продолжает доводить внимание к деталям в своих играх до абсолюта. Для будущей Grand Theft Auto VI разработчики создали отдельную механику, которая просчитывает выделение пота на теле героев в зависимости от того, чем именно они занимаются.

Об этой технологической тонкости рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в своем аналитическом видео о процессе создания игры. Специальный алгоритм динамически регулирует влажность кожи в соответствии с физическими нагрузками: Люсия будет сильнее покрываться потом во время зажигательных танцев в душном клубе, а Джейсон — после тяжелых силовых упражнений или длительного бега.

Видео вышло на официальном YouTube-канале Rockstar Games.

Судя по всему, это коснется не только дуэта главных героев, но и случайных прохожих и NPC в жарком штате Леонида. Намеки на эту систему внимательные зрители разглядели еще в августовском ролике Grand Theft Auto VI: An Extended Look, где влажная кожа Люсии под неоновым светом танц-пола выглядела удивительно натурально.

Компания неоднократно откладывала релиз, объясняя это желанием отшлифовать каждый микроэлемент открытого мира.

Видно, подобные мелочи как раз и формируют тот уровень погружения, ради которого игроки готовы ждать.

Официальных сроков появления игры на ПК разработчики пока не называли, однако инсайдеры ожидают релиз на компьютерах вскоре после старта на приставках.

В игре также появится большое количество второстепенных персонажей, каждый со своими историями и занятиями.

Напомним: официальная дата выхода GTA 6 — 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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