Реліз GTA 6 — коли чекати вихід гри і про що її новий розширений геймплей

Компанія Rockstar Games офіційно оголосила про другу затримку релізу Grand Theft Auto 6. Гра, яку з нетерпінням чекали мільйони геймерів, тепер вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Читай у матеріалі про причини перенесення дати релізу та про презентований 27 серпня 2026 новий Grand Theft Auto VI: An Extended Look, який дає уявлення про її геймплей.

GTA 6 дата виходу — що відомо

У офіційному повідомленні на сайті Rockstar Games студія вибачилася перед фанатами:

Ми шкодуємо, що додаємо додатковий час до того, що ми розуміємо, було довгим очікуванням, але ці додаткові місяці дозволять нам завершити гру на рівні шліфування, якого ви очікуєте і заслуговуєте.

Для України реліз відбудеться одночасно з глобальним: на консолях PS5 та Xbox Series X/S. Версія для ПК очікується пізніше, як і в попередніх частинах. Локалізація українською мовою не підтверджена, але Rockstar традиційно підтримує регіональні версії.

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У центрі історії — Джейсон Дюваль і Люсія Камінос, яких втягнули у кримінальну змову у вигаданому штаті Леоніда. Їм доведеться діяти разом, щоб впоратися з небезпечними ситуаціями та отримати шанс на краще життя. Основною локацією стане Вайс-Сіті, але гравці зможуть досліджувати й інші частини Леоніди. У трейлері є все: автомобільні погоні, перестрілки, пограбування. Вражають локації — від неонових вулиць Вайс-Сіті до пляжів, островів та інших територій штату.

У грі також з’явиться велика кількість другорядних персонажів, кожен із власними історіями та заняттями.

Rockstar Games продовжує доводити увагу до деталей у своїх іграх до абсолюту. Для майбутньої Grand Theft Auto VI розробники створили окрему механіку, яка прораховує виділення поту на тілі героїв залежно від того, чим саме вони займаються.

Про цю технологічну тонкість розповів журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр у своєму аналітичному відео про процес створення гри. Спеціальний алгоритм динамічно регулює вологість шкіри відповідно до фізичних навантажень: Люсія сильніше вкриватиметься потом під час запальних танців у задушливому клубі, а Джейсон — після важких силових вправ чи тривалого бігу.

Відео вийшло на офіційному YouTube-каналі Rockstar Games.

Судячи з усього, це стосуватиметься не лише дуету головних героїв, а й випадкових перехожих та NPC у спекотному штаті Леоніда. Натяки на цю систему уважні глядачі розгледіли ще в серпневому ролику Grand Theft Auto VI: An Extended Look, де волога шкіра Люсії під неоновим світлом танцмайданчик виглядала навдивовижу натурально.

Компанія неодноразово відкладала реліз, пояснюючи це бажанням відшліфувати кожен мікроелемент відкритого світу. Видно, подібні дрібниці якраз і формують той рівень занурення, заради якого гравці готові чекати.

Офіційних термінів появи гри на ПК розробники поки не називали, проте інсайдери очікують реліз на комп’ютерах невдовзі після старту на приставках.

Нагадаємо: офіційна дата виходу GTA 6 — 19 листопада 2026 року. Гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

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