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Реліз GTA 6 — коли чекати вихід гри і про що її новий розширений геймплей

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Жовтня 2026, 17:30 3 хв.
gta vi дата виходу
Фото Depositphotos

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