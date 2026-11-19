Студія Rockstar Games сьогодні, 19 листопада, офіційно випустила довгоочікувану гру Grand Theft Auto 6.

Читай, скільки витратили на GTA 6, скільки вона коштує та які мінімальні та максимальні системні вимоги необхідні для комфортної гри — в матеріалі.

GTA 6: скільки коштує

Розробники запропонували геймерам два варіанти видання:

базове, вартість якого становить 3499 гривень,

та Ultimate Edition за 4299 гривень.

Власники розширеної версії отримають стартовий набір для багатокористувацької гри, ексклюзивну колекцію преміального транспорту, зброї, одягу, а також унікальні опції повної кастомізації автомобілів та доступ до додаткових сюжетних активностей і подій, інтегрованих в історію головних героїв — Джейсона та Люсії.

Крім того, за оформлення покупки до 20 листопада всі гравці гарантовано отримають бонусний набір Vintage Vice City Pack з вінтажним автомобілем Vapid Stanier 1955 року, додатковим гаражем біля району Оушен-Біч та тематичними зачісками.

Скільки витратили на GTA 6

Згідно з фінансовим звітом материнської компанії, чистий виробничий бюджет проєкту перевищив позначку в 1 мільярд доларів.

Ця астрономічна сума, що у десять разів перевищує витрати на середньостатистичну AAA-гру, охоплює безпосереднє створення відкритого світу, маркетинг, подальшу технічну підтримку та інтеграцію майбутніх онлайн-сервісів.

Голова Take-Two Штраус Зельник, як зазначає ITC, підтвердив, що повноцінний реліз GTA 6 відбудеться без додаткових затримок 19 листопада 2026 року на консолях поточного покоління PlayStation 5 та Xbox Series X/S, тоді як вихід версії для ПК очікується на початку 2027 року.

Коли почали розробку GTA 6

Попередня робота над проєктом розпочалася одразу після виходу Grand Theft Auto V. У 2015 році розробники компанії Rockstar їздили до Маямі для вивчення архітектури, природи та атмосфери майбутнього ігрового міста.

Повномасштабне виробництво стартувало вже після релізу гри Red Dead Redemption 2 2018 року. До кінця 2019 року остаточно сформували сюжетну основу та концепцію головних героїв.

Офіційно Rockstar Games підтвердила активну розробку взимку 2022 року.

Головні персонажі GTA 6

Сюжет відеогри побудували навколо кримінального дуету в стилі Бонні та Клайда, а також низки інших колоритних жителів штату Леоніда.

Серед головних персонажів — Лусія Камінос, яка на початку сюжету виходить із в’язниці. Дівчина — амбітна та рішуча, а також має навички рукопашного бою та кікбоксингу. Її партнером є Джейсон Дюваль — колишній військовий, який намагався почати нове життя, але втягнувся у контрабанду наркотиків.

Особливості геймплею

Сюжетна кампанія GTA 6 поділена на 5 основних розділів і налічує близько 91–93 сюжетних місій. Проходження гри може тривати орієнтовно від 50 до 65 годин.

Особливості геймплею гри, зокрема, полягає в тому, між головними персонажами можна перемикатися в будь-який момент. Якщо вони перебувають поруч один з одним, то перехід відбуватиметься без екранів завантаження.

Крім того, на хід гри впливатиме взаємодія між Лусією та Джейсоном. Ухвалені дії та рішення впливатимуть на їхній звʼязок, оскільки розробники прописали чотири різні рівні їхньої взаємодії.

Також у місіях можна буде віддавати напарнику базові команди.

Чи буде GTA 6 на диску

Rockstar Games офіційно не підтверджували вихід гри на фізичному носії найближчим часом.

Мінімальні та максимальні вимоги для GTA 6

Що стосується майбутніх системних вимог для ПК-версії, то для запуску гри на мінімальних налаштуваннях у роздільній здатності 1080p знадобиться:

процесор рівня Intel Core i5-10600K або AMD Ryzen 5 3600,

від 16 до 32 ГБ оперативної пам’яті,

відеокарта класу NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 6600 XT,

Для ультра-налаштувань у 4K з трасуванням променів знадобиться передове залізо з відеокартою RTX 4090 або RTX 5080 і високошвидкісним NVMe SSD-накопичувачем.

Раніше ми писали про Metro 2039 — дата виходу гри на всі платформи та трейлер.

Фото: PlayStation Store.

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