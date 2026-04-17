Metro 2039: дата виходу гри на всі платформи та трейлер

Українсько-мальтійська студія 4A Games спільно з видавцем Deep Silver офіційно представила наступну главу культової постапокаліптичної франшизи — Metro 2039.

Події розгортаються у 2039 році, через чверть століття після ядерної війни та через три роки після фіналу Metro Exodus. Світ гри занурює у похмуру реальність московського метро, де всі підземні фракції об’єдналися під прапором Новорейху.

Metro 2039: дата виходу гри в Україні

Хоча точна дата релізу залишається на рівні прогнозів, вихід гри очікується вже найближчої зими. Проєкт планують випустити на PlayStation 5, Xbox Series S/X, а також для ПК у магазинах Steam та Epic Games Store.

Нова частина серії обіцяє стати найсміливішим і найважчим проєктом студії, оскільки її концепція була докорінно переосмислена під впливом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Очолює Новорейх колишній легендарний спартанець Гантер, який перетворився на тирана-Фюрера. Замість обіцяного порятунку громади опинилися в пастці пропаганди, дезінформації та жорстокого гніту.

Гравці візьмуть на себе роль Чужинця — відлюдника, який змушений повернутися в тунелі, щоб протистояти власним кошмарам та реальності тиранії. Важливою інновацією стало те, що головний герой тепер повністю озвучений, що має посилити занурення в сюжет.

Креативний директор Андрій Шевченко зазначив, що це історія, розказана винятково з української перспективи, хоча вона й залишається частиною всесвіту Метро. Розробники зізнаються, що працювали в надскладних умовах — під ракетними атаками та за допомогою генераторів, що лише загартувало колектив і додало грі похмурої глибини.

З технічного боку проєкт традиційно використовує фірмовий рушій 4A Engine, який був суттєво модернізований. Основний акцент програмісти зробили на повній перебудові технології трасування променів (Ray Tracing), щоб забезпечити передову якість освітлення та високу продуктивність.

Попри розрив багатьох зв’язків з країною-агресором, студія продовжує співпрацю з автором оригінальних романів Дмитром Глуховським. Розробники підкреслили його мужню антивоєнну позицію та зазначили, що працювали над сценарієм разом, об’єднані спільними цінностями правди та свободи.

Metro 2039: трейлер відеогри

