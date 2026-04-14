Metro 2039: коли та де дивитися Xbox First Look

Після тривалого мовчання та численних чуток ігровий світ нарешті отримав офіційне підтвердження: серія Metro повертається.

Компанія Microsoft спільно зі студією 4A Games та видавцем Deep Silver оголосили про проведення спеціального цифрового заходу Xbox First Look: Metro 2039.

Світова прем’єра наступної частини легендарної пост-апокаліптичної франшизи відбудеться вже цього четверга, 16 квітня 2026 року. Це буде четверта повноцінна гра основної лінійки, яка продовжить історію, розпочату в Metro 2033, Metro: Last Light та Metro Exodus.

Metro 2039: що відомо про анонс гри

Трансляція Xbox First Look: Metro 2039 стартує 16 квітня о 19:00 за київським часом. Показ відбудеться у форматі на офіційному каналі Xbox. Організатори підготували масштабну локалізацію: субтитри будуть доступні 28 мовами, включаючи українську.

Для глядачів із порушеннями зору чи слуху передбачені версії з аудіодескрипцією та перекладом американською жестовою мовою (ASL). Одразу після завершення ефіру команда Xbox Wire опублікує розширений матеріал з усіма подробицями анонсу та ключовими новинами.

Хоча офіційний показ заплановано на четвер, база даних IGDB за два дні до анонсу розкрила частину сюжетних деталей. Події гри розгортаються у 2039 році, через чотири роки після фіналу Metro Exodus та чверть століття після ядерного апокаліпсису.

Головним антагоністом, за даними витоку, виступить добре знайомий фанатам серії спартанець Хантер. Проте тепер він предстає у ролі фанатичного лідера тоталітарного режиму під назвою Новорех, який править у тунелях метро через страх і пропаганду, готуючи населення до нової війни за поверхню проти невідомого ворога.

Головним героєм на цей раз стане не Артем, а новий персонаж — The Stranger, який переховувався у пустках за межами міста, але привиди минулого та жахливі кошмари змушують його порушити клятву та повернутися в єдине місце, яке він прагнув забути назавжди — назад у метро.

Цікаво, що розробка проходила на тлі структурних змін у студії: основний процес веде 4A Games Malta, тоді як частина команди, що залишилася в Україні, тепер працює під брендом Reburn.

