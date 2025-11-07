Реліз GTA VI знову перенесли — коли чекати вихід гри

Компанія Rockstar Games офіційно оголосила про другу затримку релізу Grand Theft Auto VI. Гра, яку з нетерпінням чекали мільйони геймерів, тепер вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Читай у матеріалі про причини перенесення дати релізу та що ще відомо зі звернення Rockstar Games.

GTA VI знову перенесли — що відомо

У офіційному повідомленні на сайті Rockstar Games студія вибачилася перед фанатами:

Ми шкодуємо, що додаємо додатковий час до того, що ми розуміємо, було довгим очікуванням, але ці додаткові місяці дозволять нам завершити гру на рівні шліфування, якого ви очікуєте і заслуговуєте.

Розробники наголосили, що пріоритетом є максимальна якість, подібна до Red Dead Redemption 2.

Затримка спричинила падіння акцій материнської компанії Take-Two Interactive на 7-10% на біржах. Аналітики пов’язують це з фінансовими втратами: GTA VI мала стати ключовим релізом 2026-го, а її відсутність у першій половині року вплине на продажі. CEO Take-Two Стрейт Зелнік раніше запевняв у впевненості щодо травня, але тепер гра перенесена на листопад.

Для України реліз відбудеться одночасно з глобальним: на консолях PS5 та Xbox Series X/S. Версія для ПК очікується пізніше, як і в попередніх частинах. Локалізація українською мовою не підтверджена, але Rockstar традиційно підтримує регіональні версії.

